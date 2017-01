Stefan Zweig, Lisboa e Japão, ou o cinema alemão a viajar até ao Kino

É sob o signo de Fukushima que a Kino 2017 abre e com Stefan Zweig que encerra. A 14ª Mostra de Cinema de Expressão Alemã decorre de 19 a 24 de Janeiro em Lisboa, entre o cinema São Jorge e as instalações do Goethe Institut, igualmente responsável pela organização do evento, antes de subir ao Porto (26 a 29 de Janeiro, Rivoli e Passos Manuel) e a Coimbra (1 a 3 de Fevereiro, Teatro Gil Vicente). A abertura, a 19, faz-se com Grüsse aus Fukushima, ficção que a veterana Doris Dörrie foi rodar ao Japão em preto e branco; o encerramento, a 24, é com Stefan Zweig – Adeus à Europa de Maria Schneider, biopic dos últimos anos do escritor rodado em parte no nosso país, exibido em ante-estreia (chegará às salas em Fevereiro).

PUB

Portugal está ainda presente no programa deste ano com Fado, primeira longa de Jonas Rothländer, rodada inteiramente em Lisboa e co-produzida com a Primeira Idade de Joana Gusmão e Pedro Duarte. Como habitualmente, a Kino não se limita à produção alemã e mostra igualmente títulos suíços e austríacos; o programa principal inclui ainda 24 Wochen, de Anne Zohra Berrached, sobre a maternidade, que esteve a concurso em Berlim 2016; e o muito aclamado Wild, da berlinense Nicolette Krebitz, sobre uma jovem que captura um lobo selvagem. Mas é na secção paralela Kino-Doc que estão as “pérolas”, com a exibição de Homo Sapiens do austríaco Nikolaus Geyrhalter, viagem por construções humanas abandonadas, e do experimental Havarie de Philip Scheffner, que usa um plano único e uma complexa construção sonora para falar da crise europeia dos refugiados. O programa completo pode ser consultado no site do Goethe Institut.

PUB

PUB