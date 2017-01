O cinema nazi para além de Leni Riefenstahl

Continua a ser um dos territórios mais misteriosos da história do cinema, também pela dificuldade em aceder a muitos filmes cuidadosamente guardados na gaveta dos mais infames títulos de sempre. Falamos da produção cinematográfica alemã durante o III Reich, onde os hoje em dia relativamente conhecidos filmes de Leni Riefenstahl (Olympia ou O Triunfo da Vontade), ou famigeradas obras de propaganda anti-semita como O Judeu Suss de Veit Harlan, são apenas a ponta do iceberg. E por falar em iceberg, a Alemanha nazi também produziu um Titanic, em 1943, por encomenda expressa de Goebbels: era suposto simbolizar o destino da aliança anglo-americana mas os simbolismos saíram ao contrário.

Este período é o tema de um livro acabado de sair em Espanha, El Cine del III Reich (Notorious Ediciones), da autoria do historiador Marco da Costa, que nele analisa pormenorizadamente 50 filmes alemães feitos entre 1933 e 1945. Época em que o cinema alemão, que durante os anos de Weimar se tornara um dos mais ricos do mundo, se esvaziou de muito do seu talento: os maiores cineastas (mas também os menores, e muitos técnicos, autores, escritores) emigraram ao longo da década para paragens mais respiráveis. A relativa menor nomeada dos que ficaram também é um óbice a um melhor conhecimento do período, mesmo que alguns (como Pabst, por exemplo) tenham voltado ainda durante nazismo de filmado durante a guerra. Mas, e como frisa Marco da Costa em declarações ao El País, se os nazis investiram muito em cinema de propaganda explícita o grosso da produção (que o historiador estima em 85%) era entretimento escapista, com um star system próprio e uma qualidade produção perfeitamente a par com Hollywood – de que um excelente exemplo é o musical Die Frau Meiner Traume (A Mulher dos Meus Sonhos), de Georg Jacoby com Marika Rokk (uma das grandes vedetas populares Alemanha nazi), feito em 1944, Berlim já a tremer com o avanço dos exércitos que marchavam de Oeste e de Leste e toda a gente a cantar e a dançar, pelo menos no écran.

Desígnio perseguido por Marco da Costa no seu livro: acabar com a ideia feita “de um cinema nazi propagandístico, cheio de suásticas, dirigido por Leni Riefenstahl e anti-semita”. Porque é, porventura, mais significativo quando as suásticas se escondem e a ideologia se torna invisível.

