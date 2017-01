Acer lança portátil para jogos que custa dez mil euros

É preciso ser muito entusiasta dos videojogos, e bastante endinheirado, para comprar o mais recente portátil da Acer concebido para jogar.

PUB

Os computadores para jogos precisam de especificações técnicas elevadas, mas a marca taiwanesa decidiu subir a fasquia com o Predator 21 X. O portátil (embora pouco, dadas as grandes dimensões e os cerca de oito quilos) tem um ecrã curvo de 21 polegadas, um formato que pretende dar aos utilizadores uma maior sensação de imersão. No interior estão um processador Intel i7 de última geração, duas placas gráficas NVIDIA GeForce GTX 1080 e 64GB de memória RAM – são características que o distanciam muito dos portáteis que tipicamente se encontram nas lojas. Está também equipado com tecnologia que segue os olhos do jogador, uma funcionalidade que pode ser aproveitada pelos criadores de jogos para fazer, por exemplo, com que a mira de uma arma aponte para onde o jogador está a olhar.

Os compradores poderão personalizar uma área metálica entre o teclado e o ecrã, o que inclui a possibilidade de gravar um nome ou frase, e recebem também uma mala rígida para transportar o enorme aparelho. As primeiras 300 encomendas serão uma edição limitada e numerada.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Não é só no desempenho que o Predator 21 X se distancia da concorrência. O computador – que parece mais uma demonstração de tecnologia da Acer do que um produto para grande consumo – vai ser posto à venda em Fevereiro e a configuração de base custará na Europa 9999 euros (nos EUA fica-se pelos 8999 dólares). O Predator 17 X, um modelo com um ecrã mais pequeno de 17 polegadas e especificações técnicas mais modestas, terá um preço de 2999 euros.

O computador não está a ser recebido com entusiasmo pela imprensa especializada, que não se coibiu na linguagem usada. O Gizmodo, um site especializado em electrónica de consumo, chama-lhe absurdo, ao passo que o veterano site de tecnologia CNet qualifica o Predator 21 X como “o mais ridículo portátil de jogos já concebido”.

O computador já tinha sido anunciado no ano passado, mas os pormenores (e o preço) só foram revelados agora, nas vésperas da abertura da CES, a grande feira anual de electrónica de consumo, que arranca esta semana em Las Vegas.

PUB