PJ detém dois suspeitos de tentativa de homicídio na Baixa do Porto

Um empresário da restauração e um estudante, 56 e 25 anos, foram detidos por suspeita de homicídio qualificado, na forma tentada, e ofensas à integridade física na Baixa do Porto no Verão passado, informou esta quarta-feira a Judiciária.

PUB

Segundo a Polícia Judiciária (PJ), a tentativa de homicídio e ofensas à integridade física remetem para o dia 17 de Julho do ano passado, pelas 23h30, na Baixa do Porto, quando alegadamente dois clientes desentenderam-se sobre o montante a pagar pelo jantar no restaurante dos suspeitos.

Os suspeitos, pai e filho, decidiram perseguir os dois clientes quando estes decidiram abandonar o restaurante sem pagar a conta.

PUB

Depois de uma perseguição em viaturas e de os clientes terem sido identificados, os agora detidos começaram a "agredi-los com um bastão".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os clientes conseguiram voltar a fugir e deu-se nova perseguição pelos detidos.

"Quando um dos ofendidos estava prestes a alcançar o passeio, um dos suspeitos conduziu a viatura na sua direcção e, deliberada e intencionalmente, atropelou-o, provocando-lhe a queda, e, de seguida, passou com as rodas por cima do corpo do ofendido" lê-se na nota de imprensa da PJ.

Os dois suspeitos foram detidos no cumprimento de mandados emitidos pelo Ministério Público.

PUB