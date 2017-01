Facturas dos passes em Lisboa têm de ser pedidas pela Internet

As facturas com número de contribuinte dos passes Navegante, combinados e intermodais dos transportes públicos de Lisboa têm de ser pedidas na Internet porque não existem meios técnicos para que possam ser emitidas nos postos de venda.

Num comunicado disponibilizado nas páginas de Internet da Carris, Metro e Transtejo, os clientes são avisados que, "a partir do dia 1 de Janeiro de 2017, a emissão da factura dos títulos de transportes é efectuada através do Portal Viva". "É fácil, rápido e evita tempo de espera em filas", lê-se.

As empresas alertam ainda que as facturas "só poderão ser emitidas 48 horas após a compra e durante os cinco dias úteis seguintes" e pedem ao cliente que, "nesse período, entre no portal Viva, insira os dados da compra e obtenha, de imediato, a sua factura".

Depois, tem de se confirmar a emissão da factura no site E-Facturas ou imprimi-la. Questionada pela Lusa, fonte da Carris disse estar "em curso uma alteração ao software dos equipamentos de venda que irá permitir, ainda no primeiro semestre do ano, a emissão da factura no acto da compra do título de transporte, seja em venda assistida ou automática". Até lá, "a obtenção da factura deverá ser realizada no portal", adiantou.

A mesma fonte frisou ainda que, "durante este período, nenhum cliente deixará de ter a sua factura, pelo que, em situações pontuais e em conformidade com a rede de vendas de cada operador, existem procedimentos ajustados para encaminhamento e resolução deste pedido".

