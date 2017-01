Mafalda Avelar "não tem competências" para ser subdirectora da Lusa, reitera CR

O conselho de redacção da Lusa afirmou esta quarta-feira no Parlamento que deu parecer negativo à contratação da nova subdirectora de informação da agência por considerar que a jornalista não tem competências para exercer o cargo nem experiência de redacção.

Mafalda Avelar "não tem competências para exercer este cargo, não tem experiência de trabalho em redacção, trabalhou como freelancer ligada a blogs, a livros, e não tem nenhuma experiência de jornalismo de agência, nem nenhuma experiência no seu curriculum a chefiar pessoas", disse Fernando Peixeiro, do conselho de redacção da Lusa, acrescentando que o parecer foi baseado na análise do curriculum vitae da responsável.

O conselho de redacção da agência de notícias foi ouvido esta tarde na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, por requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, para prestar esclarecimentos sobre a anunciada nomeação de Mafalda de Avelar para subdirectora de informação da Lusa, um dia depois de terem sido ouvidos o director de informação, Pedro Camacho, e o ex-director de informação, Nuno Simas.

Pedro Camacho informou recentemente da contratação de Mafalda de Avelar como subdirectora de informação, o que motivou o parecer negativo do conselho de redacção, por unanimidade de todos os seus membros, que consideraram que o currículo da jornalista não se adequa ao lugar que vai ocupar. Posteriormente, Nuno Simas apresentou demissão.

Os deputados das várias bancadas parlamentares questionaram este órgão sobre quais as motivações para esta deliberação, tendo Fernando Peixeiro afirmado que "a gestão de fundos comunitários não deve estar na alçada da direcção de informação". "Se o trabalho que a senhora vai desempenhar vai colidir ou não com o estatuto de jornalista, depois se verá. Mas à primeira vista, quando o director de informação nos diz que ela tem experiência em economia, em programas comunitários, ainda não percebemos as explicações de Pedro Camacho sobre o que pretende de Mafalda Avela porque nós não percebemos concretamente o que a senhora vai fazer", disse o membro do conselho de redacção.

Fernando Peixeiro rejeitou que o parecer negativo do conselho de redacção se prenda com o facto de Mafalda Avelar ter sido contratada fora da agência, e lembrou o caso do antigo editor de Economia, Vitor Costa, que posteriormente ocupou o cargo de subdirector de informação, e que não mereceu qualquer "nega" por parte deste órgão. "Não é prática aos nossos pareceres ter isso em conta", frisou, em resposta a uma questão colocada pela deputada do CDS, Vânia Dias da Silva.

Apesar da discordância com a escolha do director de informação, Fernando Peixeiro reconheceu que Pedro Camacho "é muito cooperante", mas que "vai ter alguém na chefia que ele sabe que ninguém gosta e ninguém quer". No entender do conselho de redacção, "fazia mais sentido" se Mafalda Avelar Viesse ocupar na Lusa um cargo de assessora e não, na direcção de informação, considerando as funções que a responsável irá desempenhar já a partir de segunda-feira. "O que a Lusa precisa é de um bocadinho de tranquilidade e a vinda desta senhora não sei como nos vai afectar", destacou Fernando Peixeiro.

Na terça-feira, nesta mesma Comissão, o ex-director-adjunto da Lusa Nuno Simas – que apresentou a sua demissão por discordar do perfil da nova subdirectora de informação – defendeu que a estratégia da agência para os próximos anos deveria ser outra. Já Pedro Camacho, ouvido no mesmo dia, considerou que Mafalda de Avelar tem o perfil necessário para ocupar o cargo de subdirectora de informação, que se enquadra nos novos desafios que a agência tem pela frente.

"Missão estratégica será cumprida"

A presidente do conselho de administração da Lusa afirmou esta quarta-feira que a agência está a entrar num período de estabilidade financeira e que estão reunidas as condições para que seja cumprida a missão estratégica do próximo triénio. "Relativamente a 2017, e ao próximo triénio, e respondendo à questão proposta pelo grupo parlamentar do BE sobre as condições para cumprir a missão estratégica que está confiada à Lusa, diríamos que estão reunidas as condições", afirmou Teresa Marques, no Parlamento.

A presidente do Conselho de Administração da agência de notícias foi ouvida esta quarta-feira à tarde na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, por proposta do grupo parlamentar do BE, sobre as condições para cumprir a missão estratégica que lhe está confiada.

Teresa Marques evidenciou que "a estratégia para este triénio é a que se encontra consagrada no contrato de prestação de serviço noticioso e informativo de interesse público, apresentada pelo Conselho de Administração para o triénio 2016-2018 e que agora ficará consignado no triénio 2017-2019 e que tem como palavras-chave independência editorial, rigor, autonomia, credibilidade e serviço noticioso e informativo de interesse público".

A presidente do Conselho de Administração apontou três pilares de abordagem, nomeadamente, "geografias e mercados", devendo a Lusa estar presente dentro e fora do território nacional nos "mercados que tenham interesse estratégico nacional", a diversificação de "produtos e clientes" e um terceiro pilar que assente na "organização e estrutura", criando plataformas de influência de cobertura noticiosa, que poderão passar "por parcerias e sinergias".

Segundo referiu, nos próximos três anos "a Lusa tem de recuperar o seu atraso relativo em termos de desenvolvimento digital" e destacou o projecto da Google, que terá início em Outubro. "A Lusa tem de se tornar num comboio de alta velocidade, sob pena de poder perder a sua relevância", sublinhou. O plano estratégico da Lusa deverá ser aprovado na assembleia-geral durante o primeiro trimestre deste ano, disse ainda a presidente da agência noticiosa.

Sobre a contratação de Mafalda Avelar para o cargo de subdirectora de informação, que mereceu o parecer negativo do conselho de redacção e que motivou a demissão do jornalista Nuno Simas do cargo de director adjunto, Teresa Marques afirmou que "as funções de Mafalda Avelar foram definidas pelo director de informação, Pedro Camacho", pelo que não toma "decisões pelas mesmas".

Antes da presidente do conselho de administração, foi ouvida pela mesma Comissão parlamentar a comissão de trabalhadores da Lusa, cuja visão diverge da defendida por Teresa Marques.

"O grande problema da agência é o da indefinição da estratégia (...). A estratégia é acompanhar, expor, noticiar o essencial, o importante, o relevante, com recurso a tecnologias modernas, considerando Portugal e os portugueses, com a preocupação de aumentar, criar, divulgar conhecimento sobre acontecimentos, temas, locais, personalidades", afirmou Rui Nunes, da comissão de trabalhadores. No entender do representante deste órgão, a questão fundamental e que deve ser respondida passa por saber: "a Lusa serve para quê?". "Da resposta decorre tudo o resto. Para nós é a questão essencial", evidenciou.

