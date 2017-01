De Almaraz, nem bom vento

A maior catástrofe ecológica da Península Ibérica foi há 15 anos, na Galiza, quando foram derramadas 67 mil toneladas de crude no mar . O actual primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, então ministro do Interior e chefe de coordenação daquela mortífera poluição, a propósito disse «que eram pequenos fios de plasticina». Desinformou e minimizou o impacto da tragédia.

Agora, o mesmo Rajoy e seu executivo decidem construir aterros para lixo nuclear da central de Almaraz, unilateralmente, ao contrário do que agendava uma reunião com o Governo de Portugal. O projecto de construção de aterros é transfronteiriço, daí o nosso Ministério do Ambiente dever ser ouvido.

Almaraz dista 100 quilómetros da nossa fronteira e as cidades de Portalegre e Castelo Branco são as que estão mais próximas. As águas do Tejo refrigeram a central. Nos últimos meses houve sete incidentes em Almaraz, um dos quais grave, e a empresa que rege a construção dos armazéns do lixo nuclear tem alguns processos em tribunal. Não há avaliação e estudo de impacto ambiental.

As águas do Tejo servem humanos, animais e agricultura e querem prolongar a vida de Almara, para lá do ano de 2020. Contudo, cientistas afirmam que há dez anos deveria ter sido encerrada. Portugal deve exigir que não haja risco de acidente nuclear encostado à fronteira. Esta gravíssima e deliberada falha espanhola é inclassificável.

Vítor Colaço Santos, S. João das Lampas

Vender os Miró e diminuir dívida de um Banco

As obras de Miró, que ficaram em Serralves, não teriam melhor caminho se acabassem por ser vendidas a bom preço – justo – e todo o dinheiro fosse encaminhado para diminuir dívida pública, mormente, a que de bancos se vai juntando à já existente?

Segundo o Jornal de Negócios de 28.12.2016, a Christie’s ainda não formalizou o fim do contrato que a unia à Parvalorem para o leilão da colecção. Mais: a leiloeira ainda está disponível para voltar a colocar a colecção de Joan Miró à venda.

Como não foram compradas para serem expostas mas como espólio de um banco que implodiu, e que estamos a pagar com os nossos impostos, sempre seria uma “ajudinha” na diminuição dessa dívida.

A Küttner de Magalhães, Porto

Desabafo de Ano Novo

O “Inquérito ao Rendimento e Condições de Vida” divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística sinalizou mais de dois milhões de pessoas em privação material em Portugal. Custa a acreditar que mais de 38% de honrados concidadãos tenham dificuldade em suportar despesas imprevistas rondando os 400 euros, o correspondente ao preço de um fogão ou frigorífico .

Perante isto, com os hospitais públicos perto do colapso e o Fundo de Resolução a contribuir para reembolsar os lesados do BES, Marcelo Rebelo de Sousa faz mais uma das suas representações propondo o “regime de excepção” para a Companhia de Teatro Cornucópia. “Proletários de todos os países, povos e nações oprimidas, uni-vos”, é o meu voto para 2017.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

