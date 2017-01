Operação Ano Novo da ASAE: 39 contra-ordenações e dois estabelecimentos encerrados

No âmbito da operação Ano Novo, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) instaurou 39 processos de contra-ordenação nos cerca de 200 operadores económicos fiscalizados. A ASAE focou a sua acção na necessidade de garantia da segurança alimentar.

A operação decorreu na última semana do ano entre o Natal e o Ano Novo, celebrações que se traduzem no consumo de géneros alimentícios específicos, segundo os quais a ASAE concentrou as suas acções de fiscalização.

Sabendo que o consumo em massa de determinados produtos aumenta nesta época, a ASAE deu conta das condições de higiene, do tipo de armazenamento de géneros alimentícios e da rotulagem. Além dos 39 processos de contra-ordenação, a ASAE fechou portas de dois estabelecimentos de restauração e bebidas por registarem falhas nos requisitos gerais e específicos de higiene.

Além deste último incumprimento que levou ao encerramento dos locais, a ausência de processo(s) baseados nos princípios de certificação HACCP, a ausência de rastreabilidade de géneros alimentícios e irregularidades ao nível da rotulagem foram as causas mais comuns das contra-ordenações instauradas. A nível das falhas na rotulagem destacam-se as irregularidades na carne de bovino, azeite e pescado.

A ASAE arrecadou cerca de 1200 euros resultantes da apreensão de produtos mal rotulados, designadamente azeite e pescado.

