Embaixador em Pequim destaca "salto qualitativo" nas relações Portugal-China

O embaixador português em Pequim, Jorge Torres Pereira, vencedor do prémio Diplomata Económico do Ano, assinalou esta terça-feira que as relações entre Portugal e China registaram nos últimos anos "um saldo qualitativo evidente", nomeadamente no turismo e investimento.

Jorge Torres Pereira, que em Março cumpre quatro anos como embaixador de Portugal na China, recebe esta terça à tarde o prémio, atribuído pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP). Em declarações à Lusa, o diplomata referiu que Portugal e China têm uma parceria estratégica desde 2005, mas a partir do final de 2011, houve "um saldo qualitativo evidente" nas relações bilaterais, quando começaram os grandes investimentos chineses no país.

"Há um maior conhecimento do que é o mercado chinês para as audiências portuguesas e da importância do mercado português para os chineses. Este aumento da atenção em relação ao outro é a base mais sólida para as coisas decorrerem desta forma dinâmica", sublinhou o embaixador.

Jorge Torres Pereira referiu indicadores como o aumento do turismo, a aquisição de imobiliário em Portugal e a ideia "cada vez mais premente" de estabelecer uma ligação aérea directa entre os dois países, prevista a partir de Junho deste ano. Também se intensificaram, nos últimos anos, os contactos políticos de alto nível, os investimentos e exportações cresceram, bem como a cooperação científica e tecnológica e académica.

Segundo o diplomata, Portugal tem procurado mostrar, junto da China, o seu interesse por estar integrado no mercado da União Europeia e a sua proximidade com países de África e da América Latina, nomeadamente os lusófonos, propondo uma cooperação trilateral - em que os dois países se juntam em projectos em países terceiros.

Sobre o prémio da CCIP, que receberá esta tarde no âmbito do seminário diplomático, que decorre esta terça-feira e na quinta-feira em Lisboa, Torres Pereira destacou o trabalho em equipa com os consulados em Macau e Xangai, bem como com os delegados da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) naquele país.

Quanto ao destino dos 25 mil euros de prémio, o diplomata admitiu que ainda não decidiu, mas apontou a chamada "economia azul", ligada ao mar, como uma área que gostaria de potenciar junto dos chineses. Licenciado em Medicina, Jorge Ryder Torres Pereira ingressou na carreira diplomática em 1986 e já esteve colocado em Londres, Telavive, Moscovo, Madrid, Ramallah e Banguecoque, antes de representar Portugal em Pequim.

O prémio, com o nome de Francisco de Melo e Torres, prestigiado diplomata português do século XVII, vai na quarta edição e é entregue ao chefe de missão diplomática que, ao longo do ano, mais se destacou "no apoio à internacionalização de empresas portuguesas e na captação do investimento estrangeiro, contribuindo para o crescimento da economia portuguesa".

O júri é presidido pelo embaixador António Monteiro e é composto também pelo presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, Bruno Bobone; pelo antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e líder do CDS-PP, Paulo Portas, e por Miguel Horta e Costa, membro da direcção da CCIP.

Para escolher o vencedor, o júri "analisa casos concretos de empresas que se tenham internacionalizado com o apoio do diplomata nomeado, casos de empresas estrangeiras que se tenham estabelecido em Portugal ou entrado no capital de uma empresa portuguesa através da actuação directa do chefe de missão diplomática, bem como eventos organizados pelo nomeado para promover a imagem de Portugal", segundo a CCIP.

