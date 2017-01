2016 foi o ano em que o Governo menos legislou

Em 40 anos de democracia, foi em 2016 que, pela primeira vez, foram aprovados menos de cem decretos-lei em Diário da República. O secretário de Estado Miguel Prata Roque diz que foi “um recorde absoluto” e que o ano que passou foi de “regresso à normalidade constitucional”. A notícia é avançada pelo jornal i, na edição desta quarta-feira.

O ano que deixámos para trás foi aquele em que o Governo menos legislou, contudo o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Miguel Prata Roque, afirma ao i que “hoje em dia legisla-se menos, mas legisla-se melhor”.

Em 2016 foram aprovados 98 decretos-lei, um número muito inferior ao registado no ano anterior com 269 decretos-lei publicados. “As propostas de lei ficaram-se pelas nove, contra as 195 do ano anterior”, acrescentou o secretário de Estado.

Esta redução terá sido planeada pelo próprio executivo de Costa que tomou algumas medidas para a referida redução da produção legislativa, tudo isto em paralelo com a pretensão em “aumentar gradualmente a desmaterialização desses procedimentos”, refere Miguel Prata Roque.

A desmaterialização do processo legislativo é, para o Governo, uma questão essencial. Introduzir a circulação e assinatura electrónica da legislação permite conseguir que os procedimentos aquando da publicação de qualquer decreto-lei sejam feitos sem recurso ao papel.

“O Diário da República Electrónico está agora aberto e de acesso gratuito para todos os cidadãos. Qualquer pessoa pode consultar e fazer pesquisas”, assinala Miguel Prata Roque, acrescentando que o objectivo é “democratizar o acesso às leis”.

O secretário de Estado exemplificou ao jornal i algumas dessas iniciativas, e dá conta da maior ponderação que é feita pelo Governo no que toca a aprovação de qualquer projecto legislativo. “O Conselho de Ministros só aprova actos normativos (decretos, portarias e despachos) uma vez por mês”, diz Prata Roque acrescentando ainda que este tipo de medidas torna “cada uma das decisões mais ponderada”.

Esclarecer os cidadãos e tornar mais transparente toda a legislação foi também um dos objectivos do Governo quando decidiu que todos os projectos legislativos deveriam ser acompanhados dos respectivos instrumentos de regulamentação, diga-se portarias e despachos.

Do ano que passou, o secretário de Estado diz que ficaram por publicar “menos de meia dúzia” de decretos-lei dos 98 aprovados na totalidade. Miguel Prata Roque revela ainda ao mesmo jornal que “no final de 2015, havia 93 leis da Assembleia da República por regulamentar”, sendo que destas “a mais antiga datava de 2003”, acrescenta.

Noutros números apresentados pelo secretário de Estado, sabe-se que não houve qualquer veto por parte do Presidente da República nem qualquer pedido de fiscalização de constitucionalidade.

Para 2017, Miguel Prata Roque adianta que o Governo vai testar um projecto-piloto que irá avaliar o impacto legislativo na vida económica dos portugueses, prevendo que este novo ano permita a entrada “num ciclo de criação de riqueza”.

