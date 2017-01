Militar que matou palestiniano a sangue frio condenado por homicídio

Um soldado israelita que foi filmado a matar um palestiniano – que estava ferido no chão e tinha já sido desarmado depois de ter esfaqueado um outro militar – foi condenado nesta quarta-feira por homicídio, no culminar de um julgamento que dividiu o país.

A defesa alegava que o sargento Elor Azaria, que tinha 19 anos à data do incidente, receava que Abdul Fatah al-Sharif tivesse um cinto de explosivos. Mas o argumento foi rejeitado por um tribunal militar de Telavive, que concluiu que o militar agiu por vingança, “violando as regras de actuação do Exército e sem qualquer justificação operacional”.

A sentença, que poderá ir até aos 20 anos de prisão, deve ser conhecida no próximo mês, esperando-se que o militar recorra.

Os factos remontam a 24 de Março do ano passado, pouco depois de Sharif e um outro jovem palestiniano terem esfaqueado um soldado israelita num posto de controlo na cidade de Hebron, na Cisjordânia, mimetizando um tipo ataque que no último ano se tornou recorrente nos territórios ocupados. O amigo foi morto e Sharif foi ferido pelos militares israelitas. Imagens captadas por um residente e divulgadas pela organização israelita de defesa dos direitos humanos B’Teselem, mostram-no vivo no chão quando, no meio dos outros soldados, Azaria engatilha a sua arma e dispara contra a cabeça do palestiniano, matando-o.

As imagens provocaram condenação internacional, mas em Israel vários políticos da ala nacionalista saíram em defesa do militar, considerando justificada a sua acção perante a vaga de ataques com armas brancas levados a cabo por palestianos. Uma tese que as chefias militares rejeitaram, sublinhando que o comportamento de Azaria foi totalmente injustificado e mancha a reputação do Exército israelita.

