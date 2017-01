Primeira fase de recapitalização da CGD avança com 1443 milhões

A recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) deu hoje o seu primeiro passo no terreno, com a efectivação de um aumento de capital, de acordo com um comunicado do Ministério da Finanças (e antes de o banco público informar o mercado através do regulador, a CMVM).

Nesta fase, o banco público que irá ser gerido por Paulo Macedo recebe 1443 milhões de euros. Deste valor, 900 milhões já estavam aplicados via capital contingente, agora efectivamente transformado em capital social, a que somam 45 milhões de euros de juros em falta (até aqui, falava-se em 60 milhões). Depois, há ainda mais 498 milhões, correspondentes aos 49% da Parcaixa que estavam nas mãos da holding estatal Parpública.

Isto dentro do acordo estabelecido com Bruxelas, de modo a que o Estado recapitalize a CGD “em condições de mercado”, sem que esta configure um auxílio estatal, como sublinha o Ministério das Finanças.

