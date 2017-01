Mercadona testa gostos dos portugueses antes de abrir lojas

Antes de abrir supermercados em Portugal, a espanhola Mercadona decidiu perceber o gosto dos portugueses.

PUB

A cadeia vai ter um centro em Matosinhos – a que chama centro de co-inovação – para “adaptar a sua oferta aos hábitos do consumidor português”. Segundo um comunicado da empresa, este processo passará por perceber quais os produtos que compõem o cabaz de compras habitual.

O centro, que começará a funcionar no segundo trimestre deste ano, terá cozinhas e salas de degustação. Em Espanha, a empresa opera 12 destes centros.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Mercadona anunciou em meados do ano passado planos para abrir, em 2019, quatro lojas no mercado português, que irão concorrer com marcas como o Continente (da Sonae, também dona do PÚBLICO) e Pingo Doce, da Jerónimo Martins.

A cadeia espanhola decidiu que as operações vão arrancar na zona do Grande Porto, dada a proximidade com as regiões da Galiza e Castela Leão.

Em Espanha, a empresa tem actualmente cerca de 1600 lojas. Em 2015, facturou 20,8 mil milhões de euros.

PUB