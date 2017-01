Banco de Portugal pode não fechar negociações pelo Novo Banco

O Banco de Portugal pode não fechar hoje as negociações pelo Novo Banco, abrindo mais uma fase para discussão com os candidatos que estão em cima da mesa. A notícia foi avançada em primeira mão pelo jornal online Eco - e foi confirmada pelo PÚBLICO junto de uma fonte envolvida no processo.

PUB

A ser assim, Carlos Costa colocaria pressão adicional sobre os concorrentes, nomeadamente sobre os dois mais bem colocados na corrida, os fundos Lone Star (com uma proposta financeiramente superior) e Apollo (agora com o grupo Violas como potencial parceiro).

Mas essa nova fase teria uma nova carta na mesa: a recusa pública do ministro das Finanças em conceder garantias de Estado, tal como está previsto nas suas propostas actuais. Centeno disse isso esta quarta-feira, numa entrevista publicada no dia das decisões do Banco de Portugal.

PUB

A reunião do banco central está a decorrer esta tarde. E o Governo deve pronunciar-se sobre o assunto amanhã, quinta-feira.

PUB