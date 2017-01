Um Dakar de altitude

Com a segunda metade da especial cronometrada da terceira etapa a começar acima dos 3800 metros de altitude esta edição do Dakar iniciou um período de seis dias consecutivos em que o percurso da prova nunca irá baixar dos 3000 metros e muitas das vezes bem mais perto dos 4000. É uma situação inédita que seguramente terá reflexos em muitos pilotos. E longe de se pensar que as dificuldades apenas incidirão nos menos bem preparados fisicamente, porque todos em maior ou menor grau vão ser condicionados pela altitude. Pierre Alexandre Renet, campeão do mundo de enduro e que foi terceiro na etapa terminou cheio de dores de cabeça. O francês diria ainda que esperava conseguir adaptar-se porque o impacto era muito violento.

PUB

A maioria dos principais pilotos faz uma preparação especifica para a altitude. Depois, uns adaptam-se melhor que outros. O Hélder Rodrigues que durante cinco anos preparou o seu Dakar em altitude, em câmara, decidiu, em conjunto com o seu preparador físico, não o fazer este ano porque, pela experiência dos anos anteriores, o seu corpo adapta-se bem à altitude. Já Paulo Gonçalves utiliza uma tenda de climatização para poder simular as condições que vai encontrar nas etapas de altitude do Dakar.

Em altitude temos de estar conscientes que estamos mais debilitados fisicamente. Como o nosso corpo não vai reagir da mesma forma, não podemos fazer a mesma tarefa com tanta intensidade. Isso iria conduzir-nos a um estado de exaustão física tal que decerto iria prejudicar o nosso desempenho na prova.

PUB

PUB