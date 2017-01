Recorde da perseverança para ciclista francês de 105 anos

Muitos podem dizer que a marca de quilómetros percorridos é o menos importante, quando um ciclista de 105 anos pega numa bicicleta para ir pedalar longas distâncias. Outros até podem dizer que fazem 22,547 quilómetros no seu treino matinal, sem sair do ginásio. Contudo, a marca estabelecida, esta quarta-feira, em 90 voltas à pista do velódromo Saint-Quentin-en-Yvelines, perto de Paris, por Robert Marchand é o actual recorde da hora no escalão de mais de 105 anos.

Nascido a 26 de Novembro de 1911, Robert Marchand já tinha alcançado o recorde da categoria de mais de 100 anos - 26,927 quilómetros -, em 2012. Antes de começar a pedalar, já tinha avisado que ia ser difícil melhorar a marca anterior, até porque “não estava em tão boa forma como há uns anos”, afirmou o ciclista natural de Amiens (norte de França) à televisão inglesa BBC.

Centenas de espectadores aplaudiram o desafio de uma hora de Robert Marchand, mas o francês não foi ao velódromo “para ser campeão”. O que o veterano ciclista francês quis provar era que um homem com “105 anos de idade ainda consegue andar de bicicleta”, disse.

Robert Marchand justifica a sua boa forma física com uma dieta alimentar recheada de frutas e vegetais, pouca carne e apenas um café, assim como na hora diária de treino na bicicleta. Para além do ciclismo, na sua longa história de vida Marchand também praticou boxe e foi campeão nacional de ginástica. O detentor de dois recordes da hora é um antigo militante comunista e foi, ainda, prisioneiro de guerra durante a II Guerra Mundial, por ter recusado dar aulas de desporto aos filhos dos colaboradores da Alemanha nazi. Marchand trabalhou também como camionista, cultivou cana-de-açúcar na Venezuela e foi lenhador no Canadá.

O recorde actual da hora, no sector masculino, é mantido pelo britânico Bradley Wiggins, recentemente retirado das competições, perfazendo 54.526 quilómetros. O antigo campeão olímpico definiu a melhor marca mundial em Junho de 2015.

