Penálti nos descontos elimina o Sporting da Taça da Liga

O Sporting foi eliminado da final a quatro da Taça da Liga depois de ter perdido por 2-1 no Estádio do Bonfim.

Após ter estado a perder por 1-0 durante boa parte do tempo, graças a um golo de Frederico Venâncio apontado ainda durante o primeiro tempo, o Sporting empatou com um golo de Elias, marcado sensivelmente a dez minutos do final da partida.

Mas já em período de descontos, uma falta de Douglas sobre Edinho motivou uma grande penalidade que o português converteu, dando o golo do triunfo ao Vitória de Setúbal.

O V. Setúbal é a segunda equipa apurada para a final a quatro da Taça da Liga, depois do Moreirense.

