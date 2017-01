Pegando na vitória de Sébastien Loeb na segunda etapa do Dakar, em que o francês voou baixinho, rodando com o seu buggy Peugeot na casa dos 200 km/h para cumprir os 275 km de especial em pouco mais de duas horas, será interessante perceber porque é que o Dakar atrai os mais variados tipos de pessoas e, muito particularmente, desportistas de outras modalidades.

PUB

Sébastien Loeb é um dos muitos pilotos de ralis que ao longo dos anos quiseram provar a aventura do Dakar. O francês, sendo uma das mais recentes aquisições, é muito mais do que isso, já que traz consigo nove títulos de campeão do mundo de ralis.

O Dakar é muito mais do que uma competição de todo-o-terreno. É um enorme desafio que seduz. O desporto motorizado é, na sua génese, algo que é apreciado por outros desportistas e o Dakar é, sem dúvida, o maior desafio que há a nível mundial. É único. Qualquer desportista, quando pensa fazer algo ligado aos automóveis, pensa em Dakar e é isso que os desportistas procuram, os grandes desafios. O Dakar encaixa que nem uma luva. É algo de indiscritível, tanto a nível desportivo, como humano. Portanto, é natural que outros desportistas que procuram ouros desafios fora das suas modalidades recorram ao Dakar.

PUB

Entre os portugueses, Luís Portela de Morais é campeão nacional de râguebi, mas também tem carreira feita no todo-o-terreno. Embora esteja aqui a fazer o seu primeiro Dakar, não parte totalmente para o desconhecido. Tem todo o potencial para fazer uma boa prova.

PUB