Hermes é o primeiro reforço de Inverno do Benfica

O Benfica anunciou o primeiro reforço no período de transferências de Inverno: Marcelo Hermes assinou com os “encarnados” um contrato válido até 2021. O lateral esquerdo brasileiro, ex-Grêmio de Porto Alegre, completou 22 anos no dia 2 de Janeiro.

PUB

“Estou muito feliz por estar neste grande clube e sou mais um para acrescentar de forma a ajudar o Benfica a conquistar muitos títulos”, afirmou Hermes, em declarações ao canal de televisão do Benfica. “Ainda não tive oportunidade de falar com os meus colegas de equipa. Assisti ao jogo com o Vizela, mas não consegui falar com ninguém”, acrescentou.

Hermes admitiu que jogar na Europa é um sonho realizado e prometeu trabalhar para obter títulos: “Vim para trabalhar e ajudar a conquistar vários títulos. Qualquer jogador sonha jogar na Europa. Jogar no Benfica, que é um clube tricampeão, é um sonho realizado.”

PUB

Hermes caracterizou-se como “um lateral bom defensivamente” que apoia “bem no ataque”. “Espero fazer uma boa carreira no Benfica. Quero ajudar o clube e os meus colegas. Acho que me vou adaptar com facilidade, pois todos me têm recebido bem e o plantel tem vários brasileiros”, concluiu.

PUB