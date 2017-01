FC Porto prepara deslocação a Paços com cinco ausências

O FC Porto iniciou esta quarta-feira a preparação do jogo com o Paços de Ferreira, da 16.ª jornada da I Liga, já sem Brahimi, que se juntou à selecção argelina, e os lesionados Layún, Otávio, André Silva e Kelvin.

De acordo com nota publicada pelos “dragões”, o defesa Layún fez tratamento e trabalho de ginásio, o médio Otávio tratamento, trabalho de ginásio e treino condicionado e os avançados André Silva treino integrado condicionado e Kelvin treino condicionado e trabalho de ginásio.

Na sessão de treino da manhã, escassas horas após a eliminação da Taça da Liga, o treinador Nuno Espírito Santo não contou com o defesa Chidozie, que se treinou às ordens de António Folha, no plantel da equipa B, promovendo o avançado Rui Pedro à equipa principal. O plantel portista volta a treinar pelas 10h30 de quinta-feira, no Olival, em Vila Nova de Gaia.

