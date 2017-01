Dele Alli trava marcha vitoriosa do líder Chelsea

O final da primeira parte e o início da segunda foram fatais para o Chelsea, no derby londrino que poderia valer um recorde de 14 vitórias consecutivas para a equipa de Antonio Conte. Série interrompida com dois golpes de cabeça do internacional inglês Dele Alli (2-0), a bisar no encontro e a colocar o Tottenham na terceira posição da tabela classificativa, a par do Manchester City e a sete pontos do líder Chelsea.

A formação de Stamford Bridge até poderia ter saído na frente, mas da mesma forma que Diego Costa falhou uma situação flagrante para inaugurar o marcador, o Chelsea desperdiçou uma excelente oportunidade para cavar um fosso ainda mais significativo na luta pelo título inglês, acabando por não conseguir aproveitar os deslizes de Liverpool (2.º) e Arsenal (5.º), na véspera.

Em Espanha, o Real Madrid começou a resolver cedo o primeiro duelo dos oitavos-de-final da Taça do Rei, frente ao Sevilha. Com algumas limitações de ordem clínica, Zinedine Zidane apresentou diversas mudanças no “onze” madridista, com destaque para as ausências dos campeões da Europa Cristiano Ronaldo (gestão) e Pepe (lesionado). Alterações que abriram as portas da titularidade a James Rodríguez, com o colombiano a esquecer as divergências com o treinador e a corresponder com um golo aos 11 minutos, bisando mesmo em cima do final da primeira parte, da marca de penálti (lance polémico de Mariano sobre Modric, precedido de falta de James). Isto depois de Varane ter, entretanto, assinado o 2-0, na sequência de um pontapé de canto.

O Sevilha de Jorge Sampaoli dispôs igualmente de um par de oportunidades para marcar, mas foi penalizado pelo desacerto ofensivo, que acabará por pesar na segunda mão.

Antes, no Anoeta, a Real Sociedad construiu uma vantagem importante (3-1) para a deslocação ao El Madrigal. Aliás, não fora o golo de Trigueros, a 13 minutos dos 90, e a eliminatória estaria já praticamente sentenciada. O Villarreal acabou por pagar a factura de uma primeira meia-hora comprometedora, de pouco lhe valendo a ilusão de controlar o jogo. Um encontro bem disputado e que deixa boas perspectivas para a segunda mão, na Andaluzia.

No outro desafio do dia, Alcorcón e Cordoba, da Liga Adelante, terminaram em branco muito por culpa da formação madrilena, incapaz de converter em golos as ocasiões criadas.

