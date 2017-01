Começar o ano com um apuramento

Futebolisticamente, 2017 vai começar como 2016 acabou, com a Taça da Liga, e terá um jogo que aconteceu duas vezes no último mês do ano passado. Depois da liga portuguesa e da Taça de Portugal, Sporting e Vitória de Setúbal voltam a encontrar-se, desta vez para a terceira competição da hierarquia do futebol nacional, para a terceira e última jornada do Grupo A (20h15, SportTV1), com três das quatro equipas do agrupamento ainda na luta pela qualificação para a “final four” – o Varzim, que defronta o Arouca à mesma hora, também tem as suas hipóteses.

PUB

Das três equipas que ainda podem ficar no primeiro lugar, é o Sporting quem está mais bem colocado para seguir em frente, depois das duas vitórias nos dois primeiros jogos e basta aos “leões” um empate hoje no Bonfim para seguir em frente. Já os vitorianos, que chegam a esta ronda com uma vitória e uma derrota, precisam de vencer por, pelo menos, dois golos de diferença para anular o “score” “leonino”. Quanto ao Varzim, precisa de vencer o Arouca para fazer também seis pontos (e que o Vitória vença o Sporting) e com um resultado que permita ter melhor diferença de golos que os outros dois concorrentes.

Um empate pode chegar para o Sporting, mas Jesus que começar o ano a ganhar. "Temos duas vitórias, precisamos da terceira, ou de um resultado para passar os grupos. Queremos chegar à 'final four' e disputar a final. Vai ser um jogo difícil mas temos a convicção de que vamos passar este obstáculo", afirmou o técnico "leonino" em declarações à Sporting TV. Este será o primeiro jogo de um mês carregado para os "leões", estando ainda agendados mais quatro jogos para o campeonato, um para a Taça, e, se o Sporting lá chegar, mais um da Taça da Liga. Jesus só pensa no jogo que tem à sua frente, não nos que terá depois: " Vamos fazer contas jogo a jogo. Agora é a Taça da Liga. Depois, pensamos no campeonato. O futuro é importante, mas o presente é mais importante."

PUB

Nos dois confrontos anteriores da época, o saldo é totalmente favorável ao Sporting, que venceu por 2-0 para o campeonato em Alvalade e por 1-0 para a Taça no Bonfim. José Couceiro não quer que esta tendência se verifique neste terceiro confronto e garante que o Vitória vai lutar até ao fim pelo apuramento. “O primeiro objectivo do Vitória é ganhar. O Sporting só depende de si, enquanto nós e o Varzim só entramos nessas contas se ganharmos”, diz o técnico dos sadinos, que espera um Sporting forte, mesmo que se apresente no Bonfim com uma equipa de segundas escolhas: “Não espero um Sporting com muitas alterações. Mesmo que as faça, é sempre um adversário forte.”

PUB