As Cinquenta Sombras Mais Negras ao som de Zayn Malik e Taylor Swift

Já está disponível um novo trailer do filme As Cinquenta Sombras Mais Negras, que adapta o segundo volume da trilogia da escritora britânica E.L.James e continua a ter como protagonistas os actores Jamie Dornan, no papel de Christian Grey, e a actriz Dakota Jonhson como Anastacia Steele.

PUB

Está montado ao som da canção I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) que faz parte da banda sonora da longa-metragem e é cantada em dueto por Taylor Swift e pelo ex-One Direction, Zayn Malik. Esta é a primeira colaboração entre as duas celebridades da pop. Recorde-se que, no passado, Taylor teve uma relação amorosa com Harry Styles, ex-colega de Zayn nos One Direction. Já Zayn tem uma relação actualmente com a modelo Gigi Hadid, amiga muito próxima de Taylor. Terá sido a partir desse núcleo de cumplicidades que a dupla dicidiu encetar uma surpreendente colaboração.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O antigo integrante dos One Direction tem seguido uma carreira solo e fez sucesso com o primeiro disco, Mind of Mine, lançado em 2016. Já Taylor ainda descansa do sucesso do disco 1989. Este é o primeiro single da cantora desde então.

Uma das novidades deste novo trailer é a cena em que a actriz Kim Basinger, que no filme interpreta Elena Lincoln, a amante que revelou a Christian o universo sado-maso também conhecida por “Mrs. Robinson”, aparece num plano aproximado a perguntar à doce Anastacia: "Achas que foste a primeira rapariga que o tentou salvar?". Num trailer anterior aparecia à distância.

O filme tem estreia marcada em Portugal para o dia 9 de Fevereiro e nos Estados Unidos estrear-se-á mais tarde, a 14 de Fevereiro, dia dos namorados. É realizado por James Foley, de Um Perfeito Estranho, O Medo e Sucesso a Qualquer Preço e de alguns dos episódios de House of Cards depois de Sam Taylor-Johnson, a realizadora do primeiro filme ter abandonado o projecto em conflito com E.L. James.

PUB