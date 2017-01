Hannah Arendt: retrato do mundo que herdámos

Vida Activa: O Espirito de Hannah Arendt, o documentário de Ada Ushpiz, está repleto de frases que alarmam (sem proselitismo, sem arrogância) o espectador. Chegam retiradas dos livros da autora, e são lidas devagar, para que possam ser escutadas. Fazendo referência ao terrível poder do homem, uma ressoa em particular: ele pode realizar fantasias infernais sem que o céu caia e o chão se abra sob os seus pés. Em fundo, correm as imagens dos campos de concentrações, dos algozes nazis e as suas vítimas. Descrevem o Inferno na terra e situam historicamente as palavras ditas.

Nota prévia, fundamental. O retrato de Hannah Arendt (1906-1975) que se vai construindo neste filme é indissociável do Holocausto nazi, com as suas máquinas da morte, do fenómeno do Totalitarismo, com a sua destruição do mundo comum e a erradicação do conceito de ser humano. Dito de outro modo, a reconstituição da vida individual da pensadora nunca cessa de ser, também, uma reflexão sobre os acontecimentos e fenómenos que marcaram as circunstâncias e o rumo dessa vida. Esse é o ponto de partida do documentário, desde logo anunciado pelo filósofo americano Richard Bernstein, amigo da autora, quando afirma que a experiência do nazismo e a interrogação sobre os horrores do Holocausto são as chaves que permitem compreender, com profundidade, toda a sua obra.

O documentário recorda-nos uma parte da biografia. Judia alemã de uma família burguesa, não religiosa, Hannah Arendt, então uma estudante de filosofia, abandonou a Alemanha em 1933, passou pela Checoslováquia e Suíça, e interrompeu a sua viagem na capital francesa. Em Paris, viria descobrir tanto o abandono da condição de refugiada como auxílio da solidariedade e do amor. Numa sequência de peripécias, cruza-se com Heinrich Blücher (que viria a ser o segundo marido), e acaba internada num campo de refugiados, antes de fugir para os Estados Unidos onde se estabeleceu, retomou a vida académica. Foi sob a inspiração dessas angustiantes aventuras, que a sua obra se materializou, problematizando conceitos, sem recorrer às categorias habituais do pensamento político, derrubando clichés, a fim de iluminar o presente. Ousadia de uma autora que ainda não sabemos em que gaveta colocar.

Ousadia e coragem. O significado destas duas palavras é importante para perceber a tese do documentário: a de que Hannah Arendt nunca desistiu de compreender os terríveis acontecimentos da sua época. É sobre essa mulher – disponível para falar e agir na esfera pública – que os convidados de Ada Ushpiz intervém, discutindo intervenções, opiniões ou formulações teóricas. Se a simpatia e a consideração intelectual são evidentes, a polémica e a crítica não abandonam as suas vozes, aspecto que certamente a própria Arendt acolheria com agrado, tal foi a importância que deu à pluralidade e ao debate de opiniões. No seguimento da reportagem que realiza para a New Yorker do Julgamento de Adolf Eichmann, em Jerusalém, em 1963, desenvolve o conceito de “banalidade do mal” a fim de retirar aos crimes nazis qualquer dimensão sobre-humana ou demoníaca. A polémica emergiria de imediato, com os ataques violentos dos líderes da comunidade judaica e as críticas indignadas de amigos. Não aceitam o conceito e sobretudo não lhe perdoam a acusação dirigida aos Conselhos Judeus por supostamente terem cooperado com os nazis. Sobre esse tema, fará uma discreta contrição, mas até aos dias de hoje a controvérsia não se apagou. No documentário, a historiadora americana Deborah Lipstad considera que Hannah Arendt não percebeu que Eichmann era um anti-semita radical, opinião partilhada por Judith Butler, mas só até certo ponto. Esta filósofa americana argumenta que a banalidade de que Arendt falava, consistia fundamentalmente na aceitação de uma ideologia que tornava banal o assassínio, os crimes. E que essa banalidade é que era hedionda.

Para Arendt o que estava em causa era o facto de aqueles homens terem perdido a capacidade de se imaginarem no lugar dos outros, de já não conseguirem ver a realidade, de no frémito das suas actividades não conseguirem parar para pensar. Destituídos de discernimento, absortos num não pensamento, entregavam-se ao mundo falso da ideologia. A sua predisposição para ideias que explicavam os factos como leis, que eliminavam a espontaneidade e as coincidências, era total. Fugindo à realidade, precipitavam-se numa espécie de ficção que criava a sua própria consistência: a da lógica. Se os judeus, as classes decadentes, os enfermos eram vermes, obstáculos às leis da história ou da natureza, então era lógico que fossem eliminados ou exterminados. Muitos intelectuais alemães também soçobraram, por momentos, a esta cegueira. Hannah Arendt acusa-os de não terem percebido o que tinham à sua frente, de diante do desenrolar dos acontecimentos, terem insistido em legitimar Hitler e o nazismo com as mais mirabolantes e sedutoras teorias. Alhearam-se tragicamente da realidade, juízo que o documentário parece estender a Heidegger quando recorre a depoimentos de Emmanuel Faye. Este filósofo e estudioso francês lê passagens de textos do autor de Ser o Tempo onde dificilmente se refuta uma apologia do nazismo. Jerome Kohn, antigo aluno de Hannah Arentd, não vai tão longe, mas admite que o filósofo alemão também suspendeu o pensamento para colaborar com o terror, deixando-se levar pelas mentiras do nazismo.

Centrado nestes debates, Vida Activa: O Espirito de Hannah Arendt desce por vezes à intimidade da pensadora, iluminando com a meia-luz da correspondência pessoal a relação amorosa e intelectual com Heidegger e sua profunda amizade com outro filósofo, Karl Jaspers. A esse propósito, surgem no filme dois momentos particularmente comoventes, que humanizam o seu pensamento: aquele em que, diante da inquirição, quase indignada de uma sobrinha, sobre a necessidade de voltar visitar Heidegger, responde que “há coisas mais fortes que o Homem”; e aqueloutro em que nas palavras emocionadas de Jerome Kohn, ficamos a saber que entre ela e Jaspers o medo de se ofenderem mutuamente não existia, tal era amizade que os unia.

Feito este desvio pela esfera privada, o filme resgata Hannah Arendt para a realidade do mundo dos homens, o mundo da política. Foi aí que se fez pensadora, como tão bem demonstra a sua inquietação face aos caminhos do sionismo depois da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 40, a formação do Estado de Israel já merecia da sua parte reservas e receios. Escreve, em tom que se diria profético, que se a nossa casa não é reconhecida pelos vizinhos como tal, então não é uma casa, mas uma ilusão que se tornará num campo de batalha. Depois de várias imagens de refugiados palestinianos, Judith Butler toma a palavra lembrando a importância que Hanna Arendt dava ao conceito de pluralidade. Os alemães deviam ter vivido com os judeus, como os judeus deviam viver com os palestinianos. Só construção de um mundo comum, que é afinal a sua partilha, e não sua instrumentalização, pode ajudar o homem a suportar esse grande peso que é a humanidade e a resistir à tentação das soluções totalitária que sobreviveram aos totalitarismos. Ao perigo de nos tornarmos supérfluos, devemos responder com lembrança de que todos somos únicos e a que essa irredutível singularidade corresponde à capacidade de agir, de falar e pensar.

