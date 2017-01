Eis o mesentério, o “novo” órgão do corpo humano

Foi identificado um novo órgão do corpo humano: o mesentério. Não era totalmente desconhecido. Mas anteriormente era descrito apenas como uma parte do sistema digestivo. A nova classificação deve-se ao trabalho de investigação de um professor da Universidade de Limerick, na Irlanda.

O mesentério liga o intestino ao abdómen, e foi durante centenas de anos considerado uma estrutura fragmentada formada por múltiplas partes distintas e separadas. No entanto, J. Calvin Coffey diz que esta é uma estrutura contínua e única.

O estudo foi publicado no The Lancet Gastroenterology & Hepatology, onde Coffey diz que nós, os humanos, “temos um órgão no corpo que não foi reconhecido como tal até hoje”.

A investigação está ainda numa fase preliminar, mas este é um primeiro passo que pode contribuir para futuros estudos científicos que podem originar cirurgias menos invasivas, menos complicações nessa intervenções, mais rápida recuperação do paciente e custos globais mais baixos.

“Quando o encaramos como qualquer outro órgão… podemos categorizar a doença abdominal nos termos deste órgão”, explica Coffey.

Por agora ficou assim estabelecida a anatomia e a estrutura do mesentério, mas o próximo passou é clarificar a função. “Se entendermos a função, então podemos identificar a função anormal, e aí temos a doença. Se os juntarmos a todos, temos o campo da ciência mesentérica… a base de uma inteira e nova área da ciência”, diz o responsável pela descoberta.

