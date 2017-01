Serviço dos CTT permite comprar em sites que só enviam para os EUA

Os CTT passaram a disponibilizar um serviço que permite fazer compras em sites que só enviam os produtos para os EUA e receber depois a encomenda em Portugal.

À semelhança do que acontece noutros serviços do género, no Express2Me, que foi lançado na semana passada, os utilizadores recebem uma morada personalizada, que corresponde aos armazéns dos CTT nos EUA. O cliente é depois notificado para fazer o pagamento do envio para Portugal e, segundo a empresa, as encomendas serão entregues no espaço de seis a 14 dias, dependendo do processamento na alfândega.

O Express2Me vem competir com serviços americanos que já permitem a utilizadores fora dos EUA contornar as restrições de envio dos sites de comércio online, como é o caso do Borderlinx e do Shipito, por exemplo. “O Express2ME veio preencher aquela que era uma vontade de muitos portugueses, a de comprar produtos em lojas online que não querem expedir os artigos para Portugal”, afirmaram os CTT, em comunicado.

O novo serviço faz o envio de encomendas até 30 quilos. É possível comprar um seguro para o produto, bem como usar um serviço de desempacotamento para reduzir o tamanho da encomenda e, assim, tornar o envio mais barato.

