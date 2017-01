Resiliência foi a palavra mais procurada no dicionário da Priberam

Pelo terceiro ano consecutivo, resiliência foi a palavra mais procurada no dicionário online da Priberam. Mas só chega ao topo da tabela de 2016 se forem consideradas as buscas feitas a partir de vários países. Fazendo as contas apenas aos utilizadores em Portugal, a palavra que mais curiosidade suscitou foi arrendatário.

Na lista das palavras mais procuradas a partir de Portugal surgem depois exangue e resiliência. No Brasil, o segundo e terceiro lugar vão para gitana (uma palavra espanhola para cigana) e saruê, que, entre outros significados, é um sinónimo de albino. Os dois termos, explica a Priberam, são usados na novela Velho Chico.

Já por parte dos utilizadores em Angola, as palavras mais procuradas foram amnistia, pormenorizar e reborar; em Cabo Verde foram azáfama, embaixador e biónico; na Guiné-Bissau, translineação, minúsculas e panorama; em Moçambique, monopartidarismo, obstar e pasteleira; em São Tomé e Príncipe, lacuna, apropriação e comprometimento; e em Timor-Leste as pesquisas mais populares foram mestre, contentores e enumerável.

A Priberam nota que os utilizadores em países com comunidades portuguesas mostram interesse na actualidade do país: geringonça foi a palavra mais pesquisada na Suíça.

Ao todo, o dicionário teve mais de 25 milhões de utilizadores ao longo do ano passado.

