Pedro Dias escreveu cartas onde assume autoria dos crimes de Aguiar da Beira

A Polícia Judiciária (PJ) encontrou cartas do alegado autor dos crimes de Aguiar da Beira. Estas são dirigidas à família e Pedro Dias assume a autoria das mortes, pedindo desculpa pelo que fez, diz o jornal i na sua edição desta terça-feira.

Nas cartas, Pedro Dias assume a autoria dos crimes e pede desculpa aos pais e à companheira. Foram também encontradas folhas em branco com a sua assinatura, talvez para acautelar a transferência de bens. Este material foi enviado para o Laboratório de Polícia Criminal com o objectivo de ser analisada a caligrafia, assim como o ADN, de maneira a confirmar que tudo foi escrito pelo alegado criminoso.

O i escreve ainda que a PJ acredita saber qual o motivo que levou Pedro Dias a dispara sobre os dois militares da GNR, matando um deles. A razão pode estar relacionada com um crime cometido em 2010, em Leiria, onde o homem terá também disparado sobre agentes daquela força militar. É que os invólucros recolhidos na altura serão iguais aos encontrados em Outubro, quando o homem alegadamente fez a primeira vítima.

Pedro Dias é suspeito de dois homicídios de três tentativas de assassinato e viu ser-lhe aplicada, no início de Novembro, a medida de coacção máxima por um juiz por causa do perigo de fuga, de continuação da actividade criminosa, do alarme social suscitado pelo caso e ainda por causa do risco de poder perturbar o desenrolar da investigação que as autoridades estão e levar a cabo sobre este caso.

Recorde-se que o homem andou fugitivo durante quase um mês e deu uma entrevista à RTP antes de se entregar às autoridades.



