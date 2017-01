Um passo pelo seguro na Saúde

Notícia velha: o Governo decidiu resgatar a concessão ao sector privado do Hospital de Cascais. Notícia nova: o Governo vai lançar um novo concurso público para o manter em regime de parceria público-privada. E decidiu, também, manter os dois caminhos em aberto: o novo concurso será um “teste ao mercado”, que tanto pode ditar uma nova concessão, como integrá-lo no SNS.

A decisão final ficou, assim, adiada. E nunca será fácil, como mostram as condicionantes políticas do momento. Com um Governo apoiado à esquerda, António Costa tem ouvido o Bloco de Esquerda eleger as PPP na Saúde como área preferencial do seu combate político desde o último congresso, sendo acompanhado neste luta pelo PCP, que também critica o que designa por “rendas na Saúde”. Do lado oposto, Costa tem o Presidente da República, defensor da manutenção do actual modelo. Em pano de fundo, temos um SNS com serviços escassos — tão escassos que não há semana em que não surjam notícias a apontar problemas de funcionamento.

A saída deste labirinto político só pode, portanto, ser uma: manter as decisões apoiadas em sólidos relatórios de avaliação, quer das PPP que estão a terminar contrato (a próxima é Braga) quer das propostas que vierem a aparecer.

No caso de Cascais, tudo indica que é esse o caminho que o ministro Adalberto Campos Fernandes está a seguir. Desde logo na decisão de não renovar o contrato com o grupo brasileiro Amil. O apoio do ministro é, curiosamente, uma herança que lhe foi deixada pelo Governo de Passos Coelho (e pela troika): um grupo de acompanhamento das parcerias público-privadas, que está instalado nas Finanças e que vai medindo, a cada mês, a oportunidade e eficácia de cada contrato em vigor. O relatório que esse grupo de trabalho fez sobre Cascais indicou-lhe um caminho: abdicar da renovação automática do contrato actual, que dez anos depois da sua assinatura carecia de actualização. Mas não abdicar do regime de PPP, que no todo não foi avaliado negativamente.

Se, nos passos que se seguem, Adalberto Campos Fernandes mantiver os pés assentes nestes relatórios, assim como nos que vai fazendo regularmente o Tribunal de Contas, estará sempre coberto politicamente. Basta que, para isso, os privados percebam que não basta ir a concurso (é preciso mostrar capacidade de investimento e um sólido projecto de saúde pública). E que o Presidente não hesite em dar cobro a uma decisão. É caso para dizer que, aqui, a pressão dos acordos à esquerda pode ser favorável a uma decisão racional. Se a ideologia ficar de fora.

