GNR faz balanço da operação Festas Seguras 2016

Pelo menos seis pessoas morreram em consequência de acidentes de viação na quadra festiva, segundo os registos da GNR, mas o balanço final da operação Festas Seguras 2016 é feito nesta terça-feira.

O balanço é feito na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, no âmbito de uma visita do secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes. Serão apresentados dados da sinistralidade, entre 20 de Dezembro e 2 de Janeiro, e dados provisórios da sinistralidade em 2016.

Balanços provisórios feitos pela GNR indicam que no Natal morreu uma pessoa e, na passagem do ano, morreram mais cinco, em acidentes de viação. Entre 23 e 25 de Dezembro, foram registados 587 acidentes e um morto, menos seis mortos do que no ano passado mas mais 127 acidentes.

Entre sexta-feira e domingo passados, foram 427 os acidentes, dos quais resultaram cinco mortos, tantos como no ano passado, quando, no entanto, se verificaram mais acidentes.

