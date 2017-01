Fenómeno meteorológico ocorrido em Gouveia compatível com downburst

O fenómeno meteorológico ocorrido na segunda-feira em Gouveia é compatível com um downburst, fenómeno de ventos de grande intensidade junto ao solo, informou esta terça-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

PUB

"De acordo com a avaliação preliminar que foi possível efectuar com base em testemunhos e observação com radar, o fenómeno ocorrido é compatível com downburst", referiu, em comunicado, o IPMA.

Segundo o IPMA, aquele fenómeno tem "origem em níveis relativamente acima da superfície, em que se observa a organização de correntes de ar descendentes, frequentemente intensificadas por processos de arrefecimento evaporativo, e que, ao alcançar a superfície, se propagam horizontalmente".

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Estes escoamentos podem ser bastantes fortes, como no presente caso, afectando frequentemente áreas muito limitadas", acrescenta.

O episódio de vento forte registado na segunda-feira na aldeia de São Paio, no concelho de Gouveia, distrito da Guarda, provocou danos em nove habitações, disse o presidente da autarquia.

O episódio ocorreu na segunda-feira pouco depois das 18h, apenas numa zona da aldeia de São Paio, e causou danos materiais numa extensão de cerca de um quilómetro, segundo a presidente da Junta de Freguesia.

PUB