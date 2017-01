PSD lamenta “irresponsabilidade” de ter a Caixa gerida por SMS e email

Ter a Caixa Geral de Depósitos a ser gerida por SMS e email é uma situação inédita e “absolutamente irresponsável”, que se vem somar ao facto de o banco público estar sem administração pela segunda vez em apenas seis meses. “É uma situação imperdoável e da total responsabilidade do ministro das Finanças e do primeiro-ministro, que tanto apregoa a defesa do banco público, mas nunca houve em Portugal um Governo que prejudicasse tanto a CGD”, aponta o social-democrata Hugo Soares.

PUB

O deputado, que é o coordenador da bancada do PSD na comissão de inquérito à recapitalização da Caixa, diz que ter novamente o banco sem administração em funções, sobretudo numa altura em que se vai iniciar o processo de recapitalização, é uma “atitude absolutamente imperdoável e que prejudica de forma irrecuperável a credibilidade e a confiança no banco público”.

Hugo Soares lamentou a situação a que a CGD chegou, estando hoje a ser “gerida através de SMS e emails” e que a esquerda insista em não deixar o ministro das Finanças, Mário Centeno, e António Domingues responderem na comissão de inquérito. “Numa atitude sem precedentes, que nunca aconteceu em nenhuma comissão de inquérito, toda a esquerda parlamentar proibiu, vetou, inibiu a comissão de inquérito de ouvir dois depoentes.”

PUB

O chumbo das duas audições por PS, BE e PCP “é uma atitude que demonstra a arrogância e os tiques de autoritarismo que a esquerda unida e radical neste Parlamento tem demonstrado nos trabalhos desta comissão de inquérito, forçando até que os seus trabalhos não possam decorrer com toda a normalidade”, criticou o deputado do PSD.

Sobre a audição de António Domingues na COFMA – Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, marcada para esta quarta-feira de manhã, o deputado social-democrata disse esperar que se fique a saber “o que motivou a sua saída da administração, que combinação e acordos havia com o ministro das Finanças”, mas também “quem vai liderar o processo de recapitalização ou se ele vai ser gerido também por SMS pelo ministro das Finanças”.

PUB