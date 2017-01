O PSD durante os quatro anos em que foi Governo cavou em Portugal o fosso entre o centro-direita e o centro-esquerda. Declarou guerra fria ao consenso do centro, o que comprometeu o modelo social que o país desejava, e arrastou, por uma aliança aziaga, o CDS para o atoleiro ideológico de onde Cristas não se deixa sair.

O modelo de discurso frustrado de Passos nos primeiros meses do Governo de Costa foi sempre o mesmo, o do risco e da crise. Com recurso à recorrente figura do “partido da bancarrota”, agora anacrónica. Figura de retórica seguida por Cristas que, a dada altura, substituiria, num rebate de originalidade, por “esquerdas unidas” para lhe dar o pomposo caráter de federação “à espanhola” que, na realidade, nunca teve.

Por isso, os intelectuais da direita mais liberal continuaram a aplaudir a dupla, um por não alterar uma vírgula ao seu discurso e outra por seguir o dele – já que foi incapaz de criar o seu. Mas Costa tem habilmente aproveitado estas fraquezas da oposição e, quer se goste ou não, tem estado bem no défice e na banca, com sondagens que lhe dão intenções de voto superiores àquelas que têm PSD e CDS juntos. A realidade é que com um PSD inexoravelmente aferrado a Passos e caso não se vislumbre um cataclismo político em São Bento, Costa ganhará as próximas legislativas ou com maioria absoluta ou com a necessidade de, apenas, uma força de ajuda.

E, nesse caso, porque não o CDS em vez do BE? A opção é por Portugal ou pelo preconceito. Muitos são os que dizem que só faz sentido pensar nesta hipótese no pós-autárquicas, porque estas são efetivamente as próximas eleições, e seria errado desviar o foco. Mas as consciências preparam-se cedo e não será depois de eventuais desaires eleitorais que se desenham convergências ao centro por mero oportunismo tático.

Enquanto Costa ganhar em popularidade, controlar o PCP e o BE, e fraturar com sucesso os dossiers da oposição, ganhará votos. Por isso, se o CDS continuar sem inovação no discurso e sem clareza ideológica que enfoque a matriz democrata-cristã de Adelino, virada para o centro-direita e para o centro-esquerda, não conseguirá ter o papel da sua história na democracia portuguesa. E esse papel deve começar a tê-lo já.

