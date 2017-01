Nova subdirectora tem o "perfil diferente" de que a Lusa precisa, diz Pedro Camacho

O director de informação da Lusa afirmou esta terça-feira no parlamento que Mafalda de Avelar tem o perfil necessário para ocupar o cargo de subdirectora de informação, que se enquadra nos novos desafios que a agência tem pela frente.

"Eu acredito sinceramente que a jornalista Mafalda de Avelar é uma mais-valia para a Lusa. Fiz uma escolha consciente. Estamos à procura de uma pessoa com um perfil diferente porque precisamos desesperadamente de fazer coisas diferentes", disse Pedro Camacho.

O director de informação da Lusa foi ouvido esta tarde na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, por requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, para prestar esclarecimentos sobre a anunciada nomeação de Mafalda de Avelar para subdirectora de informação da Lusa.

Pedro Camacho informou recentemente da contratação de Mafalda de Avelar como subdirectora de informação, o que motivou o parecer negativo do conselho de redacção, por unanimidade de todos os seus membros, que consideraram que o currículo da jornalista não se adequa ao lugar que vai ocupar. Posteriormente, o então director adjunto, Nuno Simas, apresentou a sua demissão do cargo por discordar da escolha.

Perante as perguntas da bancada do CDS, sobre se a Lusa não terá feito "letra morta" do parecer do conselho de redacção, Pedro Camacho afirmou que respeita o parecer deste órgão, mas disse que o mesmo "não é vinculativo". "Seguramente, foi falha minha não ter convencido o conselho de redacção. Continuo a achar que o que a Lusa precisa neste momento é de uma pessoa que esteja interessada em fazer outras coisas diferentes e fora da redacção", considerou.

Pedro Camacho assinalou que 90% dos funcionários da Lusa estão na informação, mas que os desafios que se colocam à agência no futuro precisam de alguém que tenha competências que vão além da experiência numa redacção.

"Eu quando fui para a Lusa fiz questão de ir sozinho. Ao fim de um ano, achei que tinha necessidade de ir buscar uma pessoa fora para constituir parte da minha equipa e posso apontar três razões: uma delas é negociar parcerias com agências internacionais, outra é prestar atenção às fontes de financiamento externo e uma terceira é desenvolver serviços diferentes com uma aposta na área tecnológica", disse o director de informação, justificando a sua escolha.

Mafalda de Avelar, que segundo Pedro Camacho tem experiência em várias áreas e tem carteira de jornalista há dez anos, "vai ter de trabalhar com outras áreas, nomeadamente com a direcção financeira, o marketing, o departamento comercial", e considerou que "faz todo o sentido que a direcção de informação tenha uma palavra a dizer nesses novos projectos".

O director de informação evidenciou, perante os deputados, que a Lusa tem hoje grandes desafios que passam, em particular, pela tecnologia, lembrando a propósito a parceria da agência com a Google para a construção e um novo portal.

Nesta audição, Pedro Camacho lamentou a saída de Nuno Simas, tendo por isso decidido substitui-lo por Margarida Pinto, actualmente na delegação de Macau, pela sua experiência em agência e em redacção. Relativamente a esta última, e depois de questionado pelos deputados, Pedro Camacho afirmou que a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) deu parecer positivo à escolha de Margarida Pinto para substituir Nuno Simas.

