Sismo de 7,2 põe Ilhas Fiji sob alerta de tsunami

Um terramoto com uma magnitude de 7,2 na escala de Richter abalou as ilhas Fiji tendo sido emitido um alerta tsunami, informou o Serviço Geológico dos EUA.

O epicentro estará localizado a uma profundidade de 15 quilómetros e a 283 quilómetros de Suva, capital das Fiji, e onde o abalo foi sentido.

O alerta foi lançado pelo Centro de Alertas de Tsunamis do Pacífico que acrescenta que podem ser formadas ondas com entre 0.3 e um metro acima do nível normal, apelando ainda às agências governamentais nas zonas de maior risco que avancem para os respectivos procedimentos de evacuação.

