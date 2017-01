Oriente, o factor tecnológico

As correlações do poder tecnológico mundial estão a mudar profundamente. Compreendê-lo em tempo útil é vital para os europeus.

Quando a tecnologia na maior parte da Europa era pouco mais que primitiva, já diversos países longínquos, nomeadamente na Ásia, detinham conhecimentos científicos e técnicos muito mais avançados. Esta liderança foi longa. Mas a expansão marítima europeia e a revolução industrial conferiram ao Ocidente não apenas um rápido progresso tecnológico como também a capacidade global de o capitalizar como forma de predominância económica, política e militar. Como nunca no passado, os ocidentais passaram a ser os mais desenvolvidos e a sua industrialização foi adquirindo sofisticação enquanto o resto do mundo, comparativamente, era visto como um mero reservatório de matérias-primas e mão-de-obra indiferenciada.

Nos últimos dois séculos esta conjuntura de supremacia da tecnologia ocidental incrustou em sucessivas gerações de europeus uma enganadora sensação de que o Ocidente é, na ordem natural e imutável do universo, o líder do conhecimento, com uma intemporal ascendência sobre o mundo. Esse é um grosseiro e imprudente erro de percepção estratégica, porque o “primitivo” mundo está a recuperar o tempo perdido, com uma velocidade surpreendente. Os exemplos da China e da Índia são elucidativos, mas apenas representam o início de uma vasta nova Ordem Mundial que será progressivamente influenciada pelas economias em desenvolvimento, que possuem 85% da Humanidade.

Num século dominado pela projecção das tecnologias da informação, a China é já, nesse domínio, o maior exportador mundial e a Índia domina dois terços do outsourcing mundial de serviços de software. Ambos são potências nucleares. Em conjunto representam quase 40% da população do planeta. A China intensifica o seu programa espacial, desenvolve a sua estação em órbita e, depois de já ter poisado na Lua, dentro de quatro anos chegará a Marte.

Quando a China iniciou a sua modernização económica pós-Mao fê-lo em zonas como Shenzhen e Zhuhai, então pobres aldeias piscatórias. Rapidamente essas regiões se tornaram potências internacionais em indústrias de mão-de-obra intensiva como os brinquedos, o calçado e os têxteis. Mas essa época passou e hoje aquelas localidades estão repletas de empresas de altíssima tecnologia. Hoje Shenzhen tem uma população superior à de Londres e é a capital mundial de desenvolvimento tecnológico de hardware, tal como Silicon Valley (ainda) o é noutras áreas. Shenzhen, cujo nome a maioria dos ocidentais desconhece, é o maior centro de tecnologia de telecomunicações do mundo e possui o mais potente laboratório mundial de sequenciação genómica.

A Índia, apesar da pobreza de parte da sua população, possui já uma classe média altamente educada e quadros competentes, sendo proeminente em diversos sectores de tecnologia de ponta, como a farmacêutica.

Tal como o Japão e a Coreia do Sul após a 2.ª Guerra Mundial, a industrialização naqueles países iniciou-se com produtos com baixo valor acrescentado, baixa tecnologia e mão-de-obra barata. Mas essa foi uma fase transitória, que conduziu naturalmente à maior sofisticação, à crescente qualidade e à forte presença nos mercados globais. Começou-se por se ser competitivo pelo preço, depois passou-se a sê-lo com qualidade e inovação.

Quer a China quer a Índia apresentam algumas diferenças relativamente ao modelo de arranque económico do Japão e da Coreia do Sul. Por um lado, a sua diversificação industrial é muito extensa, enquanto naqueles países ela era integrada em grandes grupos económicos integrados verticalmente. Por outro lado, a China e a Índia possuem algo que nenhum outro país possui, um vastíssimo mercado interno potencial, cujo crescimento explosivo nas próximas décadas lançará ondas de choque em todo o mundo, positivas e negativas. A classe média em cada um destes países já é numericamente superior à população dos Estados Unidos.

A Índia e a China começaram por, mais que descobrir novas tecnologias, ter a imaginação inovadora para utilizar as tecnologias existentes de modo a criar novas utilizações criativas, que rapidamente captaram utilizadores em todo o mundo. Mas agora ambos os países desenvolvem já investigação avançadíssima e pioneira em domínios que incluem as tecnologias da informação, a biotecnologia, a nanotecnologia, as novas energias e os produtos farmacêuticos.

A Índia já forma mais engenheiros que os Estados Unidos e a China já gera, anualmente, mais doutorados em ciência e tecnologia que os norte-americanos.

A chinesa Lenovo é já o maior fabricante mundial de computadores pessoais e adquiriu toda a divisão de PCs da IBM, a indiana Mittal comprou o maior produtor europeu de aço e os indianos da Tata criaram o automóvel mais barato do mundo enquanto adquiriram a Rover e a luxuosa marca Jaguar. Várias das maiores companhias tecnológicas do mundo são chinesas.

Neste conjunto de perspectivas da evolução tecnológica, existe uma realidade que o Ocidente carece de compreender e interiorizar muito rapidamente. Deverá perceber-se que a liderança tecnológica do Ocidente nos últimos dois séculos irá diluir-se e mesmo inverter-se nas próximas duas décadas. O Ocidente poderá escolher uma inércia tão autoconfiante como inconsciente, que será um risco. Ou poderá reinventar a sua criatividade e interligá-la (em tempo útil) a esses países, aproveitando a sua ascensão científica e tecnológica e beneficiando do crescimento dos seus consumidores. Viver em negação das realidades e continuar a acreditar que o resto do mundo é perenemente atrasado seria quase suicida.

