Jovem morre em despiste de carro na Marginal de Cascais

Uma rapariga de 22 anos morreu nesta terça-feira de manhã na sequência de um despiste na Marginal de Cascais, na zona de Carcavelos, disse à Lusa o comandante da Polícia Marítima.

De acordo com Mário Domingues, o acidente ocorreu cerca das 9h50, na curva entre Parede e Carcavelos, no sentido Cascais-Lisboa, com o carro a galgar o muro que separa a Marginal da praia, caíndo para as rochas.

"Chegada ao local, a Polícia Marítima ainda detectou sinais vitais na jovem que, no entanto, acabaria por morrer. Cerca das 12h, o INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] removeu o cadáver", acrescentou o comandante, sublinhando que a vítima mortal era a única ocupante do carro.

Desde as 9h50 que o trânsito na Marginal de Cascais está condicionado em três vias.

No local está uma grua a tentar remover o carro, um processo que, segundo Mário Domingues, deverá estar concluído às 13h.

