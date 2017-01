Campo da Faculdade de Desporto da UP abre-se a atletas do Salgueiros

O campo da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) vai passar a receber, no período nocturno e ao fim-de-semana, as equipas de formação do Sport Clube Salgueiros. O espaço abre-se assim à comunidade, graças a um protocolo com a Câmara do Porto, que vai instalar ali torres de iluminação. O anúncio foi feito esta terça-feira, durante uma visita ao local que contou com a presença do presidente da autarquia, Rui Moreira.

Foi ele quem, durante a visita, explicou aos jornalistas que a empresa municipal GOP – Gestão de Obras Públicas será a responsável pela instalação das torres de iluminação que vão permitir que o campo seja usado depois de o sol se pôr. O investimento será na ordem dos “50 mil euros”, disse Moreira, e espera-se que a obra possa estar concluída ainda durante “o primeiro trimestre” deste ano. Além disso, o município assume também o pagamento mensal de mil euros, durante dez anos, à FADEUP, a título de auxílio à manutenção do campo que deixará de ser usado exclusivamente pelos estudantes, depois das 19h30.

Até que se faça luz no campo da faculdade situada no pólo da Asprela, o espaço poderá começar a ser utilizado já durante os fins-de-semana. A gestão desse uso será feita através de uma outra empresa municipal, a Porto Lazer, mas com a decisão de permitir que o Salgueiros utilize o espaço para as suas equipas de formação, de todos os níveis, até aos sub19, não é previsível que sobre tempo para outros clubes ou associações. “No total, estamos a falar de 400 atletas”, explicou o presidente do clube desportivo de Paranhos, Silvestre Pereira, que também se deslocou à FADEUP, realçando que este é mais um passo para “fazer renascer uma esperança” de que o clube, que perdeu o seu campo histórico de Vidal Pinheiro em 2001, “nunca abdicou”.

Rui Moreira situou o protocolo com a FADEUP à luz das “dificuldades que a autarquia tem em ter equipamentos desportivos que correspondam às necessidades da cidade, nomeadamente dos clubes”. O autarca referiu que, apesar de ter sido feito algum investimento em campos como os da Pasteleira ou do Inatel, o défice desses espaços ainda é grande e que mesmo o uso do campo da FADEUP “não esgota as necessidades” que se sentem.

O presidente da câmara já se referira a estas dificuldades numa sessão da Assembleia Municipal, em Setembro, quando assumiu que a cidade “tem um grande atraso relativamente a equipamentos desportivos”. Na altura, Moreira explicou mesmo que, no âmbito das negociações com o Governo para a reabilitação do Liceu de Alexandre Herculano, a câmara estava “disponível” para pagar o equipamento desportivo da escola secundária, desde que o mesmo pudesse ser utilizado pela comunidade, fora do horário escolar.

Questionado pelo PÚBLICO sobre esse processo, Rui Moreira afirmou que o assunto “não está resolvido” e as negociações ainda decorrem com o Ministério da Educação. “Estamos disponíveis para contribuir com a componente nacional, mas não queremos ser o dono de uma obra que é do Ministério da Educação”, explicou.

No caso da FADEUP, a única questão por ultrapassar é, aparentemente, a obtenção de todas as licenças externas para a instalação da iluminação – nomeadamente, da EDP – de forma atempada, para que tudo fique a funcionar até ao final de Março. O director da faculdade, António Manuel Fonseca, garantiu que “não foi difícil” chegar a acordo, lembrando que a missão da instituição passa pelo “ensino, investigação e extensão à comunidade”. “Fazia todo o sentido apoiarmos o tecido desportivo e reforçarmos a relação com a Câmara do Porto”, disse. Ponto de honra era “o equilíbrio” e que a abertura de portas não representasse “encargos suplementares” para a FADEUP.

Depois de ter visto o seu estádio demolido em 2001, para a construção de uma estação de metro, o Salgueiros não voltou a ter um campo próprio, apesar da promessa, nunca cumprida, de que seria construído um novo espaço em Arca d’Água para o clube fundado em 1911. Problemas judiciais e dívidas às Finanças e Segurança Social envolveram o Salgueiros numa teia de problemas e polémicas, que o afastaram das competições da 1.ª Liga, onde era presença assídua, e das competições profissionais.

