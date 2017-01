Transacções na rede Multibanco cresceram 7,8% na época natalícia para 6,9 mil milhões

As transacções na rede Multibanco cresceram 7,8% entre 28 Novembro de 2016 e 1 Janeiro deste ano, face à época natalícia de 2015, para mais de 6,9 mil milhões de euros.

PUB

De acordo com dados da SIBS, que gere a rede Multibanco, entre 28 de Novembro e 1 de Janeiro foram transaccionados 6942 milhões de euros entre levantamentos nas caixas Multibanco e pagamentos dos terminais automáticos, o que significa mais 7,8% do que na mesma época festiva de 2015.

Em levantamentos, foram feitas 41,8 milhões de operações na rede Multibanco, no valor de 2919 milhões de euros, mais 4,7% do que em 2015. Já nos terminais de pagamento automático foram feitas 101,3 milhões de compras, totalizando 4023 milhões de euros, o que significa mais 10,2%.

Em valores médios, por dia, foram levantados na época festiva de Natal 70 euros entre 28 de Novembro e 1 de Janeiro, face aos 69 euros do mesmo período de 2015, enquanto o pagamento em lojas médio foi exactamente o mesmo do que no ano passado, 40 euros.

PUB

PUB