Paris na corrida pelo sector financeiro londrino

Ainda ninguém sabe ao certo como vai o Reino Unido sair da União Europeia, mas várias cidades já estão a abrir os braços à indústria financeira da capital britânica. Depois de Frankfurt, é a vez de Paris se mostrar a banqueiros, consultoras e fundos de investimento, que poderão querer fazer as malas quando Londres estiver fora do espaço comunitário.

PUB

No próximo mês, a Europlace, uma associação parisiense de lobby, vai reunir-se com executivos do mundo financeiro londrino, em manobras de charme para os tentar atrair para o outro lado do Canal da Mancha, noticia a agência Bloomberg. A Europlace reúne dezenas de associações profissionais, bancos, seguradoras, fundos e tem a Euronext (uma bolsa que opera em várias cidades, incluindo em Lisboa) entre os membros fundadores.

A Europlace está a apostar que, em muitos casos, a decisão de deixar Londres será feita na primeira metade de 2017. “Achamos que as decisões vão ser feitas no primeiro semestre do novo ano. Vemos as instituições a acelerar os seus processos de análise”, afirmou à Bloomberg o director da Europlace, Arnaud de Bresson. O cenário está em linha com o que fora avançado no ano passado por vários jornais britânicos. De acordo com a associação, Paris poderá atrair até 20 mil trabalhadores do sector financeiro londrino.

PUB

O Governo britânico tem planos para desencadear no final de Março as negociações formais para a saída do Reino Unido da União Europeia, um processo de grande complexidade, que deverá demorar dois anos e terá um leque vasto de consequências legais e regulatórias, que vão desde a rotulagem de produtos à circulação de pessoas. No caso do sector financeiro, para o qual Londres é a capital europeia e uma das capitais mundiais, o resultado das negociações vai determinar até que ponto, e em que condições, poderão continuar a operar a partir do Reino Unido. Contudo, dois anos de negociações e um enorme novelo legal para deslindar não é o tipo de situação que leve os grandes bancos a ficarem parados à espera do resultado e várias instituições já estão a fazer planos para deslocar algumas das suas actividades para outras cidades. Paris, no entanto, não tem a tradição financeira de Londres ou Frankfurt, e os eventuais benefícios de um "Brexit" financeiro estão também a ser disputados por cidades como Berlim e Dublin.

PUB