Imparidades da CGD serão registadas nas contas de António Domingues

O calendário de limpeza do balanço da Caixa Geral de Depósitos (CGD) não será afectado pelo atraso na capitalização do banco – adiado para 4 de Janeiro –, noticia o Jornal de Negócios esta terça-feira. Serão mais de três mil milhões de euros de imparidades que vão constar nas contas relativas a 31 de Dezembro de 2016, ou seja, ainda no período correspondente ao mandato de António Domingues.

A nova administração da Caixa liderada por Paulo Macedo, que ainda não tomou posse e continua a aguardar o aval do BCE para exercer funções, será a responsável por aprovar formalmente as contas do ano que passou, onde serão reconhecidos os mais de três mil milhões de imparidades. Desta forma, o impacto da limpeza de balanço do banco do Estado deverá ficar limitado às contas de 2016, diz o Negócios.

Esta decisão de manter as imparidades nas contas de Domingues, que vai ao encontro do plano de capitalização da Caixa apresentado ainda pela administração deste, fará com que o banco feche o ano de 2016 com um elevado prejuízo que reconhece perdas de mais de 3.000 milhões, relativas a créditos antigos.

A ideia de concentrar em 2016 o esforço de reconhecimento de imparidades, vai permitir à CGD voltar aos lucros já este ano, tal como prevê o plano de negócios já aprovado por Bruxelas.

A primeira fase de capitalização do banco avançará já no dia 4 de Janeiro, esta quarta-feira, onde o Estado vai converter em capital 960 milhões de euros de CoCos (incluindo 60 milhões de euros de juros em falta), injectar no balanço mais 500 milhões e proceder à transmissão de 49% da Parcaixa para a CGD. O objectivo das fases de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos será limpar os prejuízos acumulados de 2800 milhões criando uma reserva livre de 4595 milhões, informa o mesmo jornal.

A recapitalização avançará assim com o banco numa situação de gestão corrente, visto que o prolongamento do mandato de António Domingues, envolto em polémica com o Ministério das Finanças, não aconteceu e a equipa de Paulo Macedo não tomará conta da administração antes de 10 de Janeiro. O Governo teve, no entanto, a aprovação do Banco Central Europeu para todo este processo de adiamento de capitalização do banco.

