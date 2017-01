Governo utilizou toda a dotação provisional em Dezembro

O Governo utilizou, no último mês do ano passado, a totalidade da dotação provisional que tinha inscrito no Orçamento do Estado para 2016 para fazer face a despesas imprevistas, nomeadamente ao nível dos custos com pessoal.

A informação foi adiantada esta terça-feira pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República na nota publicada sobre os dados da execução orçamental até Novembro.

O documento dá conta que, até ao final de Novembro, dos 501,7 milhões de euros incritos no OE para a dotação provisional, apenas 16 milhões tinham sido reafectados para o pagamento de despesas até ao final de Novembro. No entanto, a UTAO assinala que, “de acordo com informação preliminar relativa ao último mês do ano, a dotação provisional de 502 milhões de euros foi integralmente utilizada no mês de Dezembro”.

A dotação provisional é uma verba geralmente prevista nos orçamentos – e que fica a cargo do Ministério das Finanças -, que é depois ao longo do ano reafectada, de acordo com as necessidades, a outras despesas que não estivessem orçamentadas. Habitualmente, esta rúbrica serve para fazer face a acréscimos não previstos nos gastos com pessoal e isso terá sido, pelo menos parcialmente, o que aconteceu em 2016, uma vez que a UTAO afirma, relativamente aos primeiros 11 meses de 2016, que se registou um aumento da despesa com pessoal de 3,6% e que “a manter-se essa taxa de crescimento (…) até ao final do ano, a despesa com pessoal será superior ao montante da estimativa para 2016 em cerca de 100 M€, sendo necessário recorrer a outras dotações orçamentais para além da dotação para a reversão remuneratória, nomeadamente descativações, dotação provisional e/ou reserva orçamental”.

Em relação à dotação para a reversão remuneratória que estava prevista no orçamento com o montante total de 447 milhões de euros, a UTAO afirma que, no final do ano ficaram por utilizar 109 milhões de euros, quando no final do ano esse valor se situava em 183,2 milhões de euros.

Já no que diz respeito à reserva orçamental (outra almofada financeira prevista nos OE), e que em 2016 era de 428,6 milhões de euros, apenas há dados até Novembro, data em que se tinha verificado uma utilização de 150,9 milhões de euros.

A utilização destas almofadas financeiras previstas no OE não significa que ocorra por esta via uma derrapagem nas metas orçamentais, já que em relação à dotação provisional e parcialmente em relação à reserva orçamental, os valores inscritos já estavam previstos no cálculo do défice.

Na sua análise global à execução orçamental de Novembro, a UTAO volta a assinalar que tanto ao nível da receita como da despesa os valores executados estão abaixo do previsto, destacando ainda o facto de ser previsível uma aceleração da receita fiscal no último mês de 2016, por causa do plano de regularização das dívidas fiscais lançado pelo Executivo. Outra das medidas com que o Governo conta atingir os objectivos do défice é o congelamento de uma parte significativa das cativações previstas no OE.

