Valência humilhado em casa na Taça do Rei

As derrotas já não são novidade nenhuma para o Valência e nesta terça-feira a equipa “che” sofreu mais uma, desta vez no jogo da primeira mão dos oitavos-de-final da Taça do Rei, frente ao Celta de Vigo, por 4-1.

PUB

Mesmo com um treinador novo – o interino habitual Voro no lugar de Cesare Prandelli – o Valência voltou a perder e e voltou-se a ouvir no Mestalla gritos de ordem dos adeptos contra a gestão de Peter Lim. Já não bastava ao Valência estar próximo dos lugares de descida na liga espanhola, agora também tem a continuidade na Taça seriamente comprometida.

Nada disto era problema do Celta de Vigo, que já ganhava por 3-0 antes de se chegar aos 20 minutos de jogo. Iago Aspas (3’), Bongonda (14’) e Daniel Wass (18’) marcaram os três primeiros golos da equipa galega e o Valência, com o português João Cancelo de início, só conseguiu reduzir aos 58’, com um penalti convertido por Parejo.

PUB

Não demorou muito para o Celta repor a diferença. O sueco John Guidetti fez o 4-1 aos 76’ e deixou a formação de Vigo bastante confortável para enfrentar o jogo da segunda mão, que se disputa a 12 de Janeiro.

PUB