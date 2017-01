Nuno Espírito Santo: "Se dissesse o que sinto..."

Nuno Espírito Santo calou a revolta sobre o trabalho do árbitro no Moreirense-FC Porto, que ainda assim classificou de negativo, e assumiu as falhas da equipa, que considerou pouco condizentes com o valor dos seus profissionais e com o próprio prestígio do clube, lamentando a falta de eficácia verificada na primeira parte, algo que não consegue explicar. “Falhámos um objectivo, uma competição que acabou com uma participação pouco condizente”.

PUB

O técnico rotulo de “inexplicável” o nulo que se registava na primeira parte, apesar das “ocasiões criadas”, e considerou que a arbitragem condicionou e tirou a sua equipa do jogo. Mas ficou-se por aí.

“Se dissesse o que sinto, seria motivo de castigo e até de algo mais. Mas, de facto, [o árbitro] não fez um bom trabalho. Estamos dependentes de más decisões”, vincou, apesar de aceitar que mesmo tendo “soluções” e admitir que existe “pressão", o FC Porto tem de dar resposta. "Temos que nos levantar rápido e melhorar para o campeonato. Devíamos ter feito outro jogo, outra competição”.

PUB

Ser uma equipa “dominadora” não foi suficiente e Nuno Espírito Santo sai preocupado pela forma como a equipa consentiu o golo do Moreirense, dizendo-se pronto para “recuperar a solidez defensiva que permita explorar o talento que há na frente”.

PUB