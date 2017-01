Paços de Ferreira deixa escapar vitória nos descontos

O Paços de Ferreira esteve perto de surpreender o V. Guimarães, no D. Afonso Henriques, permitindo o golo do empate (2-2) do estreante Zungu já no período de compensação (90+3'), com os pacenses reduzidos a dez unidades no segundo jogo do Grupo D da Taça da Liga.

PUB

Pedro Martins trocou praticamente toda a equipa que venceu o Vizela no primeiro jogo do Grupo D, mantendo no "onze" apenas o guarda-redes Miguel Silva e o avançado Marega. Pelos pacenses, Vasco Seabra apostou numa mão-cheia de novidades, lançando Monteiro, Bruno Santos, Vasco Rocha, Minhoca e Gleison de início.

Cedido pelo FC Porto, Gleison colocou os "castores" em vantagem (18'), marcando numa insistência após remate de Minhoca que Miguel Silva defendeu para a frente. Os minhotos tentaram reagir, mas faltou maior eficácia.

PUB

O Paços de Ferreira ampliaria a vantagem na segunda parte, com Mateus (48') a aproveitar uma saída incompleta de Miguel Silva num canto de Pedrinho.

Os vimaranenses responderam também na sequência de um canto, com Texeira a reduzir aos 59', já depois de Pedro Martins ter recorrido a Hurtado e a Soares. E seria o peruano a bater o livre indirecto que, aos 90+3', resultaria no empate com que encerrou a partida.

PUB