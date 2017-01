O amigo Nasser

Nasser Al-Attiyah é o piloto em destaque no primeiro dia do Dakar, não só pela vitória na especial, mas também pelo princípio de incêndio na sua Toyota, que espero que não tenha consequências negativas. É dos pilotos do Dakar aquele que conheço melhor. É uma pessoa bastante competitiva, tem grande capacidade de fazer jogos mentais com os adversários. Usa muito os seus pontos fortes. Tem capacidade de rolar na areia e de aguentar altas temperaturas onde os outros pilotos sentem dificuldades.

Eu lembro-me de ele contar que, quando estava na Volkswagen, o Sainz sofria bastante com o calor e estava sempre a insistir no ar condicionado. Naquele ano houve ali grande luta entre os dois e lembro-me de ele dizer que para ele estava óptimo, que não precisava de ligar o ar condicionado porque não sentia nada. Ele é mestre nessas coisas, é uma pessoa que tem uma força mental muito grande. A parte psicológica dele e a boa disposição são os seus grandes marcos.

Está sempre bem-disposto, independentemente do momento. Mesmo sob pressão, tem sempre um sorriso na cara e cria uma grande proximidade com as pessoas. Faz questão disso, ainda que grande parte das pessoas não o conheça.

É também uma pessoa muito solidária. Lembro-me que, numa competição, ardeu o carro de uma concorrente. Na entrega de prémios o Nasser disponibilizou-se para ajudar. Gosta de ajudar. Tem capacidade para isso, mas sente-se que o faz com gosto, o que é de louvar.

