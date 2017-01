Cónegos derrotam estratégia portista com prece de Geraldes

Com um golo de Geraldes a abrir a segunda parte (1-0), o Moreirense derrotou nesta terça-feira o FC Porto e segue imperial para o Algarve, para a final four da Taça da Liga, consumada que ficou a liderança de um grupo que alimentou a indefinição até final, deixando os “dragões” num comprometedor último lugar.

Curiosamente, a noite até começara a compor-se bem cedo, com o golo do Feirense, no Restelo, a ecoar em Moreira de Cónegos e a ameaçar transferir a decisão sobre o vencedor do grupo para o Norte. Um eventual tropeção do Belenenses era o esboço perfeito de um resultado que deixava a final four à distância de uma simples vitória dos “dragões”... mas também um cenário do total agrado do Moreirense, que podia cerrar os dentes e abraçar o empate com todas as forças. Isto, apesar de até ter pertencido aos “cónegos” a primeira grande situação de golo. ?Um lance que revelaria algumas inseguranças defensivas dos portistas, com Alex Telles a comprometer num alívio deficiente, enquanto Boly ainda tentava estabilizar, acabando emocionalmente afectado pelo ataque à bomba de Neto. Na circunstância, valeram os reflexos de José Sá.

O FC Porto, com Brahimi empenhado em deixar uma marca indelével nesta despedida, antes de rumar à CAN, obrigava o comandante do grupo a dar as mãos para travar as primeiras investidas de Maxi, escoradas numa linha média onde surgiam Herrera e André André, alternadamente, com instruções para atacar as segundas bolas, colocando Makaridze em estado de permanente alerta.?Com um forte caudal de jogo, que foi convertendo em situações de perigo junto da área vimaranense, o “dragão” montou o cerco sem correr grandes riscos, esperando o momento certo para desferir o golpe que o colocasse na liderança.

Um erro de avaliação, já que a segunda parte traria novidades, com o golo de Francisco Geraldes (49’) - que surgiu sem marcação na área contrária - a arrancar, de uma assentada, Diogo Jota e Jesús Corona do banco. Nuno Espírito Santo tinha o tempo contado e arriscava tudo com a saída de Boly. O Moreirense dispunha, então, de uma confortável vantagem e de precioso espaço para dosear o veneno capaz de paralisar o adversário, que ficou mais condicionado com as expulsões de Danilo e de Brahimi (já nos últimos minutos). O FC Porto já não era capaz de reagir e os minhotos aproveitaram para assustar no contragolpe, assegurando a qualificação para a final four da competição.

