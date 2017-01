O Marítimo venceu (1-0) esta terça-feira o Rio Ave, com um golo de Dyego Sousa (89’), em jogo da segunda jornada do Grupo C da Taça da Liga, assumindo o comando da classificação, à frente de Sp. Braga e dos vilacondenses.

O Marítimo recebe o Sp. Braga na última jornada, com o Sp. Covilhã a defrontar o Rio Ave, na Covilhã.

