Daniel Carriço operado em Madrid

O Sevilha revelou esta terça-feira que o defesa português Daniel Carriço foi submetido a uma cirurgia ao joelho. Carriço foi operado dia 21 de Dezembro, numa clínica de Madrid, aproveitando a paragem competitiva, antecipando assim uma cirurgia prevista para o final da época.

O antigo defesa do Sporting está afastado dos relvados desde 30 de Novembro, a recuperar de lesão muscular, tendo falhado três partidas do campeonato espanhol, uma da Liga dos Campeões e outra da Taça do Rei.

