Arsenal salva empate depois de goleada iminente

As contas já não estavam fáceis para o Arsenal no que à luta pelo título diz respeito e podem ficar ainda mais difíceis. Os “gunners” não conseguiram melhor que um empate (3-3) no terreno do Bornemouth, mas este até acabou por ser um bom resultado para a equipa londrina, depois de ter estado à beira de uma derrota pesada. Ainda assim, este empate pode deixar a equipa de Arséne Wenger mais longe do líder Chelsea, que tem nesta quarta-feira um derby de Londres com o Tottenham.

Foi um empate de loucos aquele que aconteceu no Dean Court, em Bornemouth, onde a equipa da casa esteve quase sempre em vantagem. Golos de Daniels (16’) e Wilson (21’) deram uma vantagem inesperada, mas justa, ao Bornemouth, que fez crescer os números do escândalo aos 58’, por Ryan Fraser.

Só aos 70’ é que os londrinos conseguiram reduzir, num cabeceamento de Alexis Sanchez, e, cinco minutos depois, Lucas Pérez, colocou o resultado em 3-2. A expulsão de Simon Francis aos 83’ deu uma motivação extra ao Arsenal, mas os visitantes só conseguiram mesmo o empate, com um golo “normal” (o “escorpião” ficou para os festejos) do francês Giroud já em tempo de compensação.

Com este empate, o Arsenal fica em quarto na Premier League, com 41 pontos, mas pode ficar mais longe do líder Chelsea (49). Os “blues” de Londres vão a White Hart Lane defrontar o Tottenham – uma vitória dos “spurs” (39) coloca-os no quarto lugar, à frente do Arsenal.

Mais abaixo na tabela, o despedimento de Bob Bradley teve efeitos imediatos no Swansea, que venceu por 2-1 no terreno do Crystal Palace. No dia em que anunciou Paul Lambert (adjunto no Bayern Munique) como novo treinador, a equipa galesa conseguiu saltar do último lugar, ultrapassando o Hull. No outro jogo desta terça-feira, o Stoke City derrotou o Watford por 2-0.

